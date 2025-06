Il calciomercato Milan vede i rossoneri impegnati soprattutto per quel che riguarda le uscite. Occhio alle ultime, e in entrata sognano Garnacho.

Calciomercato Milan, si lavora ancora alle uscite

Il calciomercato Milan vede i rossoneri finora protagonista soprattutto per quel che riguarda le uscite. Senza coppe occorre sfoltire e Igli Tare sta lavorando su più fronti e ci sono vari nomi verso l’addio. Il club ha già ceduto ufficialmente Tijani Reijnders al Manchester City, andato via per 70 milioni di euro ed è il primo di tanti nomi.

Il club sta definendo l’addio per 30 milioni di euro di Theo Hernandez orientato ad accettare l’offerta milionario dell’Al Hilal di Simone Inzaghi ma nelle ultime ore il club sembrerebbe vicina a definire una doppia cessione, una trattativa lampo che il club starebbe definendo con il Como di Cesc Fabregas e si parla di un accordo di ottimo livello.

Già tutti conoscevamo la trattativa per Alvaro Morata, ma nelle ultime ore il giornalista Matteo Moretto ha confermato che è molto vicino l’accordo per il passaggio di Malick Thiaw al club lariano, una trattativa sulla base di 20 milioni di euro. Due cessioni dal Milan al Como e circa 45 milioni di euro con il club lombardo chiamato ora a trovare l’accordo definitivo specialmente con i due giocatori.

Calciomercato Milan, il sogno per l’attacco è Garnacho. Ipotesi Lucca

Prima le uscite e poi il calciomercato Milan vedrà un vero e proprio decollo per quel che riguarda le trattative in entrata. Il club annuncerà l’arrivo di Luka Modrid dopo il Mondiale, Samuele Ricci è sempre più vicino ma intanto arrivano novità anche per l’attacco con diversi nomi monitorati ed una vera e propria bomba dall’Inghilterra.

Il club rossonero sta monitorando la situazione della stella argentina del Manchester United Garnacho, giocatore in uscita dai Red Devils e che gli inglesi valutano circa 45 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono Milan e Napoli in serie A mentre in Premier League occhio al Chelsea ed al Newcastle con lo United che preferirebbe comunque cederlo all’estate.

Attenzione ai rumors per l’attacco, è difficile arrivare a Dusan Vlahovic e quindi il club sembrerebbe aver fatto un’autentica virata per il giocatore dell’Udinese Lorenzo Lucca, giocatore valutato circa 30 milioni di euro e giocatore che piace molto ad Allegri e a Tare. Una valutazione interessante e il Milan potrebbe avere cosi nuovi rinforzi per quel che riguarda l’attacco.