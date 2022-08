CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Thiaw dallo Schalke in difesa, concorrenza per Vranckx

Calciomercato Milan news, Thiaw il nome nuovo per il reparto arretrato

I dirigenti del Milan sono stati parecchio impegnati nel corso di questa sessione estiva di calciomercato che sta per giungere al termine ma il lavoro dei rossoneri pare tutt’altro che concluso. Al tecnico Stefano Pioli occorrerebbe infatti avere un nuovo difensore ed un nuovo centrocampista su cui puntare nel corso della stagione appena cominciata avendo perso a parametro zero sia il capitano Alessio Romagnoli che Franck Kessie, i quali hanno firmato rispettivamente per la Lazio e per il Barcellona dopo aver deciso di non rinnovare i loro contratti.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Calciomercato.com, il Milan starebbe trattando con lo Schakle 04 per il cartellino di Malick Thiaw, ventunenne tedesco sotto contratto fino al giugno del 2024. Valutato tra i 5 ed i 7 milioni di euro, il profilo del giovane Thiaw piace molto a Maldini e Massara che potrebbero puntare forte su di lui abbandonando la pista che avrebbe portato Trevoh Chalobah a Milanello dato che il Chelsea lo avrebbe lasciato partire sì per 3 milioni di euro ma soltanto con la formula del prestito secco.

Calciomercato Milan news, anche l’Atalanta è forte su Aster Vranckx

Detto del reparto arretrato, il Milan si sta muovendo anche per il centrocampo in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Accantonato Onyedika per la richiesta eccessiva dei danesi, anche Jean Onana del Bordeaux sembra non interessare più ai rossoneri che starebbero invece continuando a monitorare Aster Vranckx del Wolfsburg. Tuttavia, anche l’Atalanta vorrebbe accaparrarsi Vranckx tanto da aver già offerto una somma ai tedeschi per averlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il tempo stringe ed i dirigenti milanisti dovranno affrettarsi se vorranno completare l’organico ed affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali durante la stagione.

