Calciomercato Milan news: tre profili dalla Serie A per prendere il posto del difensore tedesco. In attacco dubbio tra Vlahovic e Hojlund (10 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, THIAW SESTA CESSIONE PIÙ ALTA DI SEMPRE

Il calciomercato Milan saluta Malick Thiaw. Il difensore tedesco vola al Newcastle per 40 milioni di euro bonus compresi, ben 35 in più rispetto a quelli spesi dai rossoneri per prelevarlo ad agosto 2022 dallo Schalke 04.

Thiaw chiude il capitolo Milan dopo 84 presenze tra tutte le competizione, vincendo una Supercoppa Italiana nel 2024. Ora il nativo di Düsseldorf è pronto alla terza esperienza in carriera tra i Professionisti dopo la parentesi tedesca e quella in Serie A.

Così facendo il Milan mette a referto la sesta cessione più remunerativa della storia del club dopo quelle di Kakà al Real Madrid, Tonali al Newcastle, Reijnders al Manchester City, Shevchenko al Chelsea e Thiago Silva al Paris Saint Germain.

CALCIOMERCATO MILAN, HOJLUND O VLAHOVIC PER L’ATTACCO?

Il calciomercato Milan va ora a caccia del sostituto. Con 40 milioni da investire, se si decide di prendere il tesoretto direttamente dalla cessione di Thiaw al Newcastle, sono tre i profili messi sul taccuino da parte di Igli Tare.

Pietro Comuzzo della Fiorentina è una suggestione gradita al dirigente albanese, ma su di lui ci sono diverse squadre di Premier League che affonderebbero volentieri il colpo. Tutto ciò però che va in contrasto con la volontà della Viola di trattenerlo.

Per Koni De Winter e Giovanni Leoni c’è di fatto un derby di calciomercato con l’Inter. I rossoneri proveranno a sondare entrambe le piste, anche se è l’italiano a partire in vantaggio sul canadese per le preferenze di Allegri e non solo.

Capitolo attacco: Santiago Gimenez è tornato al gol in occasione della sfida contro il Leeds, ma il Milan vuole comunque almeno un altro centravanti. Il ballottaggio è tra Vlahovic a titolo definitivo e Hojlund in prestito oneroso con diritto di riscatto.

