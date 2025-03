Calciomercato Milan News: Bayer Leverkusen su Malick Thiaw

Il calciomercato Milan dovrà fare attenzione agli addii che nella prossima stagione potrebbero interessare la rosa ora a disposizione di Conceiçao ma che nella prossima annata potrebbe avere alla sua guida un nuovo tecnico, oltre agli ovvi interessi per i giocatori più importanti come Leao, Theo Hernandez e Maignan infatti alcuni club sembrerebbero aver messo gli occhi su giocatori meno blasonati ma comunque importanti.

Difficile poter pensare di dire se le trattative andranno avanti o saranno interrotte ma l’interesse potrebbe smuovere la dirigenza rossonera che negli ultimi anni ha dimostrato che non esistono incedibili.

Il primo nome del calciomercato Milan che potrebbe lasciare è quello di Malick Thiaw, difensore centrale tedesco classe 2001, negli ultimi anni con la maglietta del Milan non è sempre riuscito a trovare continuità nelle prestazioni e soprattutto nella titolarità che, l’arrivo di Pavlovic e la conferma di Gabbia hanno sempre più messo in discussione.

Il difensore tedesco è stato acquistato per soli 5 milioni e ora potrebbe lasciare Milano per 25 milioni, 5 volte il valore d’acquisto, cifra offerta dal Bayer Leverkusen, squadra rinata sotto la gestione Xabi Alonso ma che perderà il suo leader difensivo Jonathan Tah.

Calciomercato Milan News, Joao Felix a metà tra Milan e Galatasaray

Il calciomercato Milan poi vedrà sicuramente salutare Joao Felix, il portoghese non è ancora riuscito ad incidere in maglia rossonera ma nonostante ciò il club sarebbe più che contento di riuscire a riportarlo a Milano nella prossima stagione alle fine del prestito, la trattativa però è difficile perché il Chelsea non si discosta dai 40 milioni richiesti.

Ecco quindi che si è inserito il Galatasaray, squadra che negli ultimi anni sta andando a risolvere tante questioni tra giocatori e club che non li vogliono più, lo stesso Jorge Mendes ha confermato che la trattativa con i turchi è ben avviata e probabilmente andrà a buon fine.

Se la lista dei possibili partenti è lunga quella dei sostituti è ancora tutta da scoprire visto che manca ancora la figura del direttore sportivo nella dirigenza milanista, rimanendo Paratici il preferito per il posto sembrerebbe che l’ex Tottenham e Juventus abbia intenzione di puntare su giocatori giovani, come da linea societaria, ma che hanno già avuto esperienze nel nostro campionato.

Ecco quindi che ad essere i primi indiziati per il trasferimento al Milan sono Samuele Ricci del Torino, già cercato nel mercato di gennaio, Ange-Yoan Bonny del Parma, e Radu Dragusin del Tottenham ma con un passato in Italia al Genoa e alla Juventus.