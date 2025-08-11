Calciomercato Milan news: l'attaccante del Bayer Leverkusen, già seguito dai rossoneri, potrebbe essere il nome prediletto per l'attacco (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, SI RIVEDE BONIFACE

Il calciomercato Milan rimette nel mirino Victor Boniface. L’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen è già da diversi mesi nel mirino dei rossoneri, ma la pista si era raffreddata in concomitanza con altri obiettivi e col cambio di direttore sportivo.

Ora però Boniface sembra essere tornato protagonista, complici anche le difficoltà legati a Hojlund. Il danese è sul taccuino della dirigenza lombarda, ma quello meno sicuro di questo affare è la stessa ex punta dell’Atalanta.

Rasmus è consapevole di aver poco spazio al Manchester United, a maggior ragione dopo gli acquisti a suon di milioni di Sesko e Mbeumo, ma vuole dimostrare ad Amorim di meritare quantomeno la sua considerazione in rosa.

CALCIOMERCATO MILAN, TRA VLAHOVIC E HOJLUND…

Il calciomercato Milan non può però aspettare all’infinito. Infatti i rossoneri sono già in attesa di Vlahovic, una situazione che però ha bisogno di altri giorni di standby prima di affondare il colpo offrendo una cifra tra i 10 e 15 milioni.

Ad oggi non ci sono aperture significative da parte del serbo in ottica Milan dunque tra l’attesa per Vlahovic e quella per convincere Hojlund, i rossoneri vogliono d’altro canto avere una certezza su cui poter contare in caso di mancati arrivi.

Per Boniface però il Leverkusen vuole 40 milioni, dato che il contratto col giocatore scadrà solo nel 2028. La speranza del Diavolo è che il giocatore spinga per tingersi di rossonero, ottenendo uno sconto decisivo per l’affondo.