Calciomercato Milan news/ Torreira e Veretout: si lavora in mediana (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan ci regala notizie soprattutto per quanto riguarda il centrocampo rossonero, identificato dalla dirigenza e dal nuovo allenatore Marco Giampaolo come il reparto più bisognoso di innesti significativi. Per la precisione, i due nomi più caldi sono quelli di Lucas Torreira e Jordan Veretout. Sul centrocampista ex Sampdoria dell’Arsenal, si tratta di un vero e proprio “triangolo” ben descritto da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. I Gunners infatti sono molto interessati a Dani Ceballos del Real Madrid, altro nome che d’altronde potrebbe essere anche sulla lista dei rossoneri. La concorrenza dell’Arsenal comunque non è un male, perché se Ceballos arrivasse a Londra sarebbe più facile per il Milan trattare per Torreira. Il sudamericano è la priorità di Giampaolo, che lo ha allenato alla Sampdoria: la valutazione di Torreira è però consistente, ecco perché il Milan punterebbe ad inserire anche delle contropartite tecniche. Il nome giusto potrebbe essere quello di Ricardo Rodriguez, che Unai Emery potrebbe utilizzare sia come terzino sia come esterno di centrocampo. Un po’ di pazienza sarà necessaria per mettere a posto tutte le caselle.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PUNTO SU VERETOUT

Un altro nome caldo per il calciomercato Milan, come abbiamo già accennato, potrebbe essere quello del francese della Fiorentina Jordan Veretout. Il prezzo è già fissato, perché i viola chiedono 25 milioni di euro per il loro centrocampista. In questo caso tuttavia il problema è la concorrenza, perché sulle tracce di Veretout troviamo anche il Napoli e la Roma, con i partenopei che sembrano anzi attualmente in vantaggio grazie alla preferenza del giocatore, che avrebbe indicato proprio nel Napoli la sua prima scelta. Il Napoli però prima di prendere Veretout deve piazzare alcuni “esuberi” del suo centrocampo quali Diawara e Rog, nel frattempo anche Milan e Roma tessono la loro tela. I rossoneri propongono un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione, i giallorossi ne mettono sul piatto 2,7 con un bonus molto alto in caso di ritorno della Roma in Champions League fra un anno. Il Milan potrebbe d’altro canto essere dal punto di vista tecnico e ambientale una situazione migliore: la volata a tre fa certamente felice la Fiorentina, che potrà permettersi di tenere alto il prezzo, ma ci vorrà un po’ di tempo per gli sviluppi.

