Calciomercato Milan news/ Raspadori piace molto, sondato anche Traoré

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PIACE RASPADORI

Il Milan vuole rinforzare il reparto offensivo in questa sessione di calciomercato, a causa dei problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic e dell’età di Olivier Giroud. Il nome più gettonato è, ovviamente, quello di Divock Origi, centravanti del Liverpool che si libera a 0 proprio questa estate ed è ad un passo dall’accordo con la dirigenza rossonera. Il belga, in ogni caso, non sembra l’unico obiettivo del club milanese in attacco, che starebbe valutando anche altri profili con caratteristiche diverse, più moderne ed adatte al gioco imposto da mister Stefano Pioli in questi anni.

Calciomercato Milan news/ Renato Sanches vicino, De Ketelaere per l'attacco

Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, nella giornata di ieri, mercoledì 8 giugno, gli agenti di Giacomo Raspadori hanno fatto visita al club rossonero. Il gioiellino del Sassuolo ha realizzato 10 reti e confezionato 6 assist per i compagni questa stagione, dopo la vittoria all’Europeo in estate con l’Italia. La sua duttilità e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, preferendo le posizioni di seconda punta ed ala d’attacco, non escludono il colpo Origi e possono garantire tante soluzioni all’allenatore del Diavolo. Ancora nessuna offerta per il neroverde, semplice sondaggio esplorativo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tentazione Asensio, Tomori verso il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SONDATO TRAORÈ

Il Milan ha come priorità la trequarti tra i reparti da rinforzare in questa sessione di calciomercato, a causa delle prestazioni non all’altezza mostrate da Brahim Diaz da novembre in poi. L’obiettivo numero 1 dei rossoneri è Charles De Ketelaere, gioiellino del Brugge, che ricorda Havertz e può essere impiegato anche da punta atipica. La pista legata a Marco Asensio sembra essere ormai sfumata, mentre i discorsi con la Roma per acquistare Nicolò Zaniolo proseguono e sembrano ben indirizzati: nella trattativa potrebbe rientrare anche Tommaso Pobega, apprezzato da Mourinho.

Calciomercato Milan news/ Sanches vicino, Zaniolo difficile (ultime notizie)

Secondo quanto riportato da SportMediaset, però, l’ultimo nome comparso sulla lista di Maldini e Massara è quello di Hamed Junior Traore, giovane promessa del Sassuolo sbocciato definitivamente questa stagione: 8 reti e 4 assist in 32 presenze complessive quest’annata, molte delle quali partendo dalla panchina. Il classe 2000 garantirebbe duttilità e fantasia, mettendosi a disposizione delle punte. La richiesta di oltre 30 milioni dei neroverdi, però, spaventa la dirigenza rossonera, che ha incontrato nell’ultima settimana gli agenti del calciatore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA