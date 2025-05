Calciomercato Milan News: in attacco piace Leandro Trossard

I rossoneri hanno vissuto una delle peggiori stagioni degli ultimi anni, conclusa con l’esclusione da tutte le coppe europee, cosa che l’ultima volta era accaduta 9 anni fa, in una situazione societaria e di campo molto confusa in maniera simile a quello che è successo quest’anno ma peggiore. Questo però non sembra fermare il calciomercato Milan che vuole rinforzare la squadra per la prossima stagione con l’idea che questo possa assicurare un miglior posizionamento e soprattutto il ritorno in Europa che nelle idee dei dirigenti dovrebbe essere in Champions League.

Calciomercato Roma News/ Milinkovic-Savic se parte Svilar, Dovbyk piace in Spagna (20 maggio 2025)

La prima zona di campo dove Furlani e Ibrahimovic sembrano voler operare è l’attacco dove non solo il Milan perderà Abraham e Jovic ma i rossoneri non hanno alternative valide ai titolare Pulisic e Leao, con Sottil che dovrebbe tornare a Firenze e Chukwueze che potrebbe essere ceduto. Per questo la dirigenza ha messo gli occhi su Leandro Trossard, attaccante trentenne belga dell’Arsenal che può giocare sia come esterno che come prima punta in un attacco a tre, in questa Premier League ha disputato 37 partite segnando 8 gol e realizzando 6 assist, preoccupa la cifra richiesta dai gunners che si aggira sui 30 milioni.

Calciomercato Inter News/ Offerta araba per Inzaghi, sondaggio per Fermin Lopez (20 maggio 2025)

Calciomercato Milan News: Marc-Andre ter Stegen offerto al posto di Maignan

Il calciomercato Milan potrebbe poi essere protagonista di un’operazione che avrebbe qualcosa di clamoroso per la portata che avrebbe negli equilibri del calcio europeo, i rossoneri infatti sarebbero stati contattati dal Barcellona per uno scambio che vedrebbe coinvolti Marc-Andre ter Stegen e Mike Maignan, nonostante sia uno dei giocatori considerati incedibili la dirigenza potrebbe accettare per dare un cambio e uno stacco con il passato.

Il portiere tedesco arriva da un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo quasi tutta la stagione e anche quando tornato non ha riconquistato il posto ormai affidato a Szczesny, la sua intenzione però è quella di riconquistarsi la nazionale e per farlo ha necessità di giocare.

DIRETTA/ Brescia Trieste (risultato finale 92-103): rimonta effettuata! (gara-2, 19 maggio 2025)

Infine ci sono due notizie per il mercato in uscita con Christian Pulisic che nonostante l’interesse in arrivo dalla Premier League ha già deciso di rinnovare il suo contratto con il Milan fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio a 5 milioni, in linea con quelli percepiti da Rafa Leao, senza però contare i bonus del portoghese. Sempre più vicino all’addio sembrerebbe invece essere Tijani Reijnders che sembrerebbe aver iniziato a spingere per essere ceduto al Manchester City alla corte di Pep Guardiola, in una operazione che potrebbe portare nelle casse rossonere 80 milioni.