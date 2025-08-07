Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. C'è Hojlund nel mirino 7 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, HOJLUND INVECE CHE VLAHOVIC

Chiuso il capitolo Jashari, il Milan continua però ad inseguire un nuovo centravanti in questo agosto di calciomercato. L’idea di trovare un elemento da alternare, o da schierare insieme all’occorrenza, con Santiago Gimenez è più che mai viva nei pensieri dei rossoneri, che tengono sempre d’occhio la situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus.

C’è tuttavia un altro profilo accostato ai lombardi nelle ultime settimane che starebbe scalando le gerarchie delle preferenze milaniste, ovvero Rasmus Hojlund. Legato al Manchester United da un contratto valido fino a giugno 2028 con eventuale opzione di rinnovo per un altro anno, il danese potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Serie A dove ha già vestito la maglia dell’Atalanta.

Secondo le indiscrezioni il Milan si starebbe muovendo per prendere contatto sia con l’entourage del calciatore che con gli stessi Red Devils con l’obiettivo di accaparrarsi Hojlund in prestito. Difficile che i britannici accettino senza potenziali garanzie di guadagno e per questa ragione dovrebbe pure essere fissato un diritto di riscatto che si aggiri sui 30/35 milioni di euro.

Al netto del costo dell’acquisto, Hojlund potrebbe essere un affare più conveniente rispetto a Vlahovic per i milanesi sul piano economico. Se da un lato il serbo potrebbe lasciare i bianconeri per 20/25 milioni, dall’altro non bisogna dimenticare lo stipendio dei due attaccanti: l’ex atalantino percepisce 3 milioni a stagione mentre l’ingaggio dell’ex viola ammonta ad una cifra quattro volte superiore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UFFICIALE L’ACQUISTO DI JASHARI

L’estate di calciomercato è finora stata caratterizzata dal tormentone relativo al tesseramento di Ardon Jashari se si parla del Milan. Il direttore sportivo Tare ed i suoi collaboratori sono in ogni caso riusciti a chiudere l’operazione accordandosi con il Club Brugge, che avrebbe voluto 40 milioni, per 34 milioni di euro più bonus. Nella giornata di ieri la società italiana ha anche reso ufficiale l’acquisto dello svizzero con un comunicato pubblicato sul proprio sito web.

Il centrocampista ha a sua volta salutato e ringraziato sui social il Bruges ed i suoi tifosi per la stagione 2024/2025 vissuta insieme. Nella mattinata odierna di giovedì 7 agosto il ventitreenne ha iniziato la sua nuova avventura recandosi a Milanello per incontrare i suoi nuovi compagni e cominciare il primo allenamento con il suo nuovo club per cui ha firmato un contratto che scadrà a giugno del 2030.