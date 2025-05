CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UFFICIALE IL RITORNO DI ALLEGRI

Il calciomercato Milan può davvero prendere forma adesso che è stato reso ufficiale il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato scelto dalla proprietà per guidare ancora una volta i lombardi dopo aver già vissuto una prima esperienza con questo club tra il 2010 ed il gennaio del 2014. In quel periodo Allegri è stato in grado di vincere sia lo Scudetto nella stagione 2010/2011 che la Supercoppa 2011 e la speranza è quella di ripetere i successi raggiunti quando in rosa erano presenti giocatori del calibro di Ibrahimovic, Ronaldinho, Pirlo, Gattuso, Zambrotta, Boateng e Cassano solo per citarne alcuni.

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito web della società, il Milan ha reso noto questa mattina che Allegri è diventato il nuovo allenatore della prima squadra. Nella nota emesse il club ha sottolneato il percorso compiuto dal toscano sia da calciatore che da allenatore, ricordando i risultati positivi già ottenuti con questi colori oltre a quanto di buono poi fatto pure alla guida della Juventus. Adesso il direttore sportivo Tare sarà dunque libero di programmare con Allegri il futuro della rosa tra partenze e nuovi acquisti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’ADDIO AI DUE PORTOGHESI

La stagione appena conclusa potrebbe portare diverse novità riguardo il calciomercato Milan sia in entrata che in uscita. Nel frattempo però è inevitabile sottolineare come le decisioni prese riguardo alla panchina non abbiano aiutato i lombardi in tutto il 2024/2025 sotto la guida di Paulo Fonseca prima e di Sergio Conceiçao poi. Nessuno dei tue allenatori portoghesi è stato infatti in grado di dare un’identità vera e propria a questa squadra per diversi mesi ed i risultati in campo sono stai lampanti in questo senso.

L’ex calciatore dell’Inter è stato sì in grado di conquistare la Supercoppa italiana a gennaio sconfiggendo proprio la sua vecchia squadra in un derby che i tifosi non dimenticheranno ma la mancata qualificazione alle coppe europee è stata decisiva nell’optare per la separazione a fine anno. Neanche il fatto di avere dei connazionali come allenatori ha inoltre aiutato il promettente Rafael Leao a rendere meglio, finendo col registrare invece diverse prestazioni deludenti. La speranza è ora quella di ritrovare un’organizzazione efficace sotto gli ordini di mister Allegri.

