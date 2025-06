CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PUNTO SU MAIGNAN E THEO HERNANDEZ

Il calciomercato Milan è alle prese soprattuto con le cessioni in questi giorni di trattative. Nonostante l’annunciato ritorno di mister Massimiliano Allegri sulla panchina della prima squadra, i dirigenti sembrano orientati verso la cessione di alcuni elementi importanti a prescindere dai tentativi del livornese di convincere i calciatori a proseguire il cammino intrapreso con i rossoneri e nell’elenco dei possibili partenti ci sono due nomi che spiccano.

Uno di questi è senza dubbio di Mike Maignan, portiere anche promosso capitano nella scorsa annata calcistica dopo la cessione di Calabria al Bologna. Il francese ha spesso dimostrato il suo valore in campo effettuando interventi decisivi per blindare la porta milanista ed è per questo che è finito nel mirino del Chelsea, intenzionato ad averlo già per il Mondiale per Club.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, i londinesi non hanno intenzione di proseguire la trattativa con il Milan poichè intenzionati a non soddisfare la richiesta da 20 milioni di euro per il cartellino del transalpino, offrendo al massimo 15 milioni. Bisognerà adesso cercare di trovare l’intesa con Maignan per rinnovargli il contratto in scadenza tra un anno, ovvero a giugno 2026.

Pure il suo connazionale Theo Hernandez figura nell’elenco dei calciatori che potrebbero presto lasciare Milanello. Già rifiutato l’Al-Hilal dell’ex tecnico interista Simone Inzaghi, l’esterno sarebbe intenzionato a sposare la causa dell’Atletico Madrid. Anche qui però il nodo principale da sciogliere è rappresentato dalla differenza tra la domanda da 30 milioni di euro e l’offerta da 17 milioni per il cartellino del ventisettenne originario di Marsiglia.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UFFICIALE REIJNDERS AL CITY

Nel frattempo il calciomercato Milan è stato protagonista della prima grande cessione estiva con l’addio di Tijjani Reijnders, diventato ufficialmente un calciatore del Manchester City a partire da questa mattina. Il centrocampista si è trasferito in Inghilterra per una cifra complessiva di 70 milioni di euro dei quali 10 più tre soltanto legati ad eventuali bonus.

L’olandese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore dei Citizens facendo trapelare tutto il suo entusiasmo in merito alla nuova avventura. Il ventiseienne ha sottolineato la grande competitività presente nel campionato inglese e la sua voglia di percepirne l’energia, spiegando che giocare in Premier League rappresenta un sogno per qualsiasi giovane calciatore.