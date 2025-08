Il calciomercato Milan vede i rossoneri lavorare su più fronti, serve rinforzare la rosa in più reparti. Il club ha diverse questioni ancora da analizzare.

Calciomercato Milan, Tare attivissimo nella fase in entrata

Il calciomercato Milan è pronto ad entrare nel vivo e i rossoneri stanno lavorando su più fronti. Dopo aver chiuso la pratica per Jashari a centrocampo il club sta ormai perfezionando anche un altro acquisto, è ad un passo l’arrivo del terzino destro Zachary Akhetame e il giocatore è pronto a trasferirsi per circa 9 milioni di euro, bonus compresi.

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby amichevole! (oggi 6 agosto 2025)

Insomma si lavora su più fronti, il club ha le idee chiare e si lavora sia in entrata che in uscita. Ci sono diversi esuberi, in particolare a centrocampo e il club vuole monetizzare e fare cassa. Si sta sbloccando la cessione del giovane Mattia Liberali al Catanzaro anche se il Milan vuole prima rinnovare e poi cedere a condizioni favorevoli il suo giocatore.

Calciomercato Roma News/ Possibile addio per Pellegrini, resta calda l'opzione Fabio Silva (6 Agosto 2025)

Un altro centrocampista in uscita è Musah, giocatore che – come riporta Sky Sport – è tornato nel mirino del Napoli di Antonio Conte. Le parti si erano ascoltate qualche settimana fa ma ora c’è un ritorno di fiamma e l’affare si potrà chiudere per circa 25 milioni di euro, il club azzurro punta a risparmiare qualcosa ma intanto il giocatore americano resta in uscita ed occhio quindi al suo futuro.

Calciomercato Milan, la priorità è l’attacco

Dopo gli addii di Abraham, Camarda e Jovic il calciomercato Milan punta sicuramente a fare qualcosa in attacco ed il club ha due particolari idee nel mirino. La priorità di Allegri è Dusan Vlahovic ed è una trattativa che potrebbe concretizzarsi a fine estate quando il giocatore potrebbe partire a prezzi ancora più contenuti, il Milan non vuole andare oltre i 15 milioni di euro e magari il cartellino di un giocatore in cambio.

Calciomercato Atalanta News/ Lookman non si fa più trovare, la Juve Stabia vuole un giovane (6 agosto 2025)

Sembra allontanarsi la pista Thiaw per la Juve, il Newcastle – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha offerto 30 milioni per il suo cartellino ma al momento il club vorrebbe trattenerlo e ci sono importanti valutazioni in corso. L’alternativa a Vlahovic è invece l’ex Atalanta Rasmus Hojlund, ora in uscita dal Manchester United, a cifre piuttosto contenute.

Il giocatore danese partirà dopo il probabile arrivo di Sesko e si cercano soluzioni alternative, piace al Milan e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a meno di 40 milioni. I rossoneri devono scegliere mentre in uscita c’è sempre Chukwueze, valutato circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce restano Besiktas e West Ham, si attende l’offerta giusta.