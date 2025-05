CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OCCHI SU CHRISTENSEN

Il calciomercato Milan ha sicuramente la necessità di guardare alla sua difesa: è difficile che il reparto rimarrà lo stesso che abbiamo visto nel corso di questa stagione, soprattutto se pensiamo che nessuno dei centrali a disposizione dei rossoneri hanno avuto il posto garantito e, per esempio, Fikayo Tomori era ad un passo dalla cessione a gennaio così come Strahinja Pavlovic, improvvisamente messo in discussione. Così, ci sarà inevitabilmente qualche operazione in entrata: nelle ultime ore è stato fatto il nome di Andreas Christensen. Colonna della nazionale danese (73 presenze), nel 2022 dopo aver giocato nel Chelsea è arrivato al Barcellona a parametro zero, sulla carta un grande colpo ma che poi non si è rivelato tale.

Meglio: Christensen nelle prime due stagioni ha giocato abbastanza regolarmente e ha vinto Liga e Supercoppa di Spagna, ma poi anche a causa di un infortunio è stato messo ai margini di Hansi Flick che ha definitivamente lanciato Pau Cubarsì e si è affidato a Iñigo Martinez. Christensen potrebbe lasciare il Barcellona, dopo una stagione nella quale vincerà altri tre trofei; il prezzo è assolutamente ottimale per il calciomercato Milan perché la valutazione sarebbe non superiore ai 7 milioni di euro, si tratta quindi di un’operazione che la società rossonera potrebbe portare avanti per assicurarsi un difensore che può ancora garantire qualche anno di qualità.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL MANCHESTER CITY VUOLE REIJNDERS

Nel frattempo però il calciomercato Milan si deve guardare dagli assalti per i pezzi pregiati della rosa: è notizia di questi minuti, riportata dal Telegraph, che il Manchester City si sia mossa per mettere le mani su Tijjani Reijnders. Inevitabile che i grandi club si interessassero al centrocampista olandese, autore di una grande stagione (non ancora terminata) in cui ha segnato 15 gol e fatto vedere di poter fare un ulteriore salto di qualità; adesso quindi il Milan dovrà valutare il da farsi, Reijnders rimane una sorta di pietra angolare su cui costruire la prossima squadra ma d’altro canto la possibilità di realizzare una grande plusvalenza esiste eccome.

Infatti, i rossoneri hanno intenzione di farsi pagare più dei 60 milioni di euro che hanno incassato dal Newcastle per Sandro Tonali; si parla di una valutazione addirittura superiore a quella che il Real Madrid accettò per Kakà, anche se in questo caso bisogna ricordare che sono passati 16 anni e i prezzi erano inevitabilmente diversi. Sia come sia, il Manchester City potrebbe essere soltanto il primo club ad aver lanciato l’assalto a Reijnders: il calciomercato Milan si dovrà preparare ad un’estate di fuoco riguardo il suo centrocampista olandese, e per l’appunto prendere una decisione in merito perché dalla sua cessione potrebbero derivare altre operazioni in entrata per migliorare ancor più la squadra.