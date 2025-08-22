Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Okoli utile in chiave difensiva 22 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OKOLI PIACE COME NUOVO DIFENSORE

Quello avanzato non è il solo reparto in cui i dirigenti rossoneri pensano di aggiungere qualcosa entro la fine di questo calciomercato Milan. Stando a quanto emerso di recente, in casa rossonera si valuta pure un nuovo innesto in difesa ed il profilo seguito con maggior insistenza è ormai uno solo per il direttore sportivo Igli Tare.

Calciomercato Milan News/ Boniface è sempre più vicino, piace pure un talento carioca (21 agosto 2025)

L’obiettivo milanista per quella zona del campo sembra stato essere individuato in Caleb Okoli, centrale italiano di proprietà del Leicester City a cui è al momento legato da un contratto valido fino al 30 giugno del 2029. Nel nostro Paese Okoli ha già vestito le maglie di Atalanta, Frosinone, Cremonese e Vicenza prima di finire in Inghilterra dove l’ultima stagione si è però conclusa con la retrocessione in Championship.

Calciomercato Milan News/ Hojlund è una pista concreta, ma a una sola condizione! (oggi 19 agosto 2025)

L’interesse milanista potrebbe essere decisivo nel far tornare in Italia il classe 2001 Okoli, vincitore del campionato Primavera con i nerazzurri di Bergamo sia nel 2019 che nel 2020. La valutazione da 10/15 milioni di euro effettuata dalle Foxes per il suo cartellino sta attirando appunto il Milan che avrebbe così un’alternativa in più nelle retrovie.

Essendo un calciatore ancora giovane e dunque con ulteriori eventuali margini di miglioramento, Okoli fa gola più di altri profili che vanterebbero una maggiore esperienza come ad esempio Berat Djimsiti dell’Atalanta mentre Kim Min-jae del Bayern Monaco ha un ingaggio troppo elevato per le casse dei milanesi. Infine, ben più complicata si prospetta la pista che porterebbe a Jakub Kiwior dell’Arsenal visto che i Gunners puntano ancora su di lui.

Calciomercato Milan News/ Addio vicino per Okafor, Embolo e Hojlund si sfidano per la 9 (18 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VISITE MEDICHE PER BONIFACE

I rossoneri sembrano aver trovato il loro nuovo attaccante da alternare a Gimenez in questa fase finale del calciomercato Milan. Nella giornata di ieri hanno infatti raggiunto l’intesa con l’entourage di Victor Boniface per l’arrivo in Lombardia del giocatore proveniente dal Bayer Leverkusen, a cui andranno 5 milioni di euro per il prestito oneroso più 24 milioni di euro più bonus fissati per il diritto di riscatto.

Il calciatore firmerà quindi almeno fino al 30 giugno del 2026 ma soltanto dopo aver svolto le visite mediche e questo aspetto potrebbe essere determinante più che in altre occasioni. Il ventiquattrenne nigeriano ha spesso riportato degli infortuni causati da problemi fisici di natura muscolare ed il Milan non si vuole certo accaparrare un elemento da tenere in infermeria per gran parte della stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero stati proprio i testi fisici poco convincenti svolti da Boniface a far saltare il suo trasferimento in Arabia Saudita nelle scorse settimane.