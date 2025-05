CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OCCHI SULLA LIGA

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un attaccante: già nei giorni scorsi abbiamo fatto il punto sui calciatori che sono attualmente nella rosa, abbiamo detto che a Luka Jovic sarà data un’altra occasione dopo la crescita mostrata nelle ultime settimane e che bisognerà soprattutto trovare un potenziale upgrade per Tammy Abraham, 10 gol stagionali ma non l’attaccante che possa realmente completare il reparto con il serbo e Santiago Gimenez. L’occasione propizia potrebbe arrivare da Madrid, sponda Atletico: risponde al nome di Alexander Sorloth, gigante norvegese che dopo il Lipsia ha avuto una straripante stagione nel Villarreal, e oggi gioca appunto con l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Quest’anno Sorloth ha segnato 17 gol in 45 partite e non ha sicuramente fatto male, ma potrebbe partire perché i Colchoneros sarebbero pronti all’assalto per Darwin Nuñez, ormai ben lontano dal Liverpool con cui ha vinto la Premier League. Con l’uruguayano al Metropolitano, Sorloth sarebbe “libero” di proseguire la sua carriera in un’altra squadra e il calciomercato Milan ci sta seriamente pensando; tra le altre cose il prezzo non è altissimo nonostante il contratto in scadenza nel 2028, il norvegese potrebbe partire per 25 milioni di euro e, pensando a un tesoretto in arrivo da qualche cessione, l’affare di calciomercato si potrebbe davvero fare, anche se la concorrenza per questo attaccante certamente non mancherà.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL DIFENSORE DALLA PREMIER?

Un attaccante, ma anche un difensore nei piani del calciomercato Milan, e qui bisogna dire che, forse con la sola eccezione di Matteo Gabbia, sono tutti potenzialmente in partenza a seconda delle occasioni che arriveranno. Anche nel reparto arretrato il Milan vuole operare un restyling inserendo calciatori giovani, e uno di questi potrebbe essere Caleb Okoli. Il vicentino, di origini nigeriane, come noto è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e ha giocato in prestito con la Cremonese (venendo promosso in Serie A) e il Frosinone, in mezzo una parentesi poco convincente nella prima squadra della Dea, partito titolare ma poi scavalcato dalla concorrenza.

Okoli dunque è ripartito dal Leicester: tre settimane fa ha anche trovato il primo gol in Premier League, ma le Foxes non sono mai state competitive e sono retrocesse dopo un solo anno. Così ora si vocifera del fatto che Okoli possa rientrare in Italia, senza scendere nel Championship: il Leicester lo ha pagato 15 milioni di euro e vorrebbe almeno rientrare della cifra, il calciomercato Milan può ragionare anche su una formula di prestito con diritto di riscatto e in ogni caso si tratta comunque di una cifra non impossibile. Anche questa è una pista che potrebbe farsi concreta con il passare delle settimane, dunque.