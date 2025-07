CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TERRACCIANO AL POSTO DI SPORTIELLO

Il calciomercato Milan è impegnato su più fronti come emerge dalle indiscrezioni delle ultime ore. I rossoneri hanno problemi ad individuare nuovi terzini da impiegare su entrambe le corsie in vista della nuova stagione, sono alla ricerca di un nuovo centrocampista che potrebbe arrivare dal Club Brugge se i nerazzurri decideranno di lasciar partire Jashari ed inseguono pure un centravanti da alternare, o affiancare, al messicano Gimenez.

Nella giornata di domani, i tifosi potranno sorridere in occasione dell’arrivo a Milano di Luka Modric, liberatosi a parametro zero dal Real Madrid, con il croato che tornerà in ogni caso in vacanza per qualche giorno dopo le visite mediche e la presentazione visto che ha da poco finito di disputare il Mondiale per Club 2025. Nel frattempo però il direttore sportivo Tare sta chiudendo anche un’operazione in entrata per un’altra zona del campo.

I milanesi stanno infatti per cedere Marco Sportiello all’Atalanta ed i bergamaschi avrebbero appunto intensificato i contatti per definire l’acquisto del portiere. Il trentatreenne di Desio vestirà ancora una volta la maglia della Dea dopo esser cresciuto nel suo settore giovanile ed averla indossata sia tra il 2013 ed il 2017 oltre che fra il 2019 ed il 2023.

Al fine di tutelarsi in quel ruolo, il calciomercato Milan si starebbe accordando per l’acquisto del trentacinquenne Pietro Terracciano, in partenza dalla Fiorentina. L’estremo difensore campano preferirebbe vivere un’avventura altrove come alternativa a Mike Maignan piuttosto che restare al Franchi con il compito di vice-De Gea e dovrebbe firmare un contratto biennale fino al giugno del 2027.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADLI SI ALLENA IN SERIE D

ll calciomercato Milan è dunque concentrato su diverse operazioni sia in entrata che in uscita, dovendo risolvere pure quelle situazioni relative ai giocatori che non sembrano rientrare nei progetti del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Chi sembra pagare il prezzo più salato di questa esclusione è al momento Yacine Adli, centrocampista appena rientrato a Milanello dopo la parentesi vissuta in prestito con la Fiorentina, club che ha deciso di non riscattarlo.

Il francese non ha quindi potuto rimanere in Toscana, dove avrebbe proseguito volentieri la sua carriera, e pare che non gli sarà data nemmeno l’occasione di convincere mister Allegri dato che la società avrebbe deciso di aggregarlo al Milan Futuro, la squadra b dei lombardi che è retrocessa in Serie D al termine della passata stagione. Dopo qualche rumors di mercato che lo vedevano in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita, lo stesso Adli avrebbe rifiutato l’offerta presentata per il suo cartellino da parte dei russi dello Spartak Mosca.