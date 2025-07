Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piacciono Pubill e Leoni (4 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PARMA NON MOLLA LEONI

Il calciomercato Milan è alla continua ricerca di nuovi tasselli per sistemare l’organico che sarà agli ordini di mister Massimiliano Allegri a partire da oggi. Nella giornata odierna infatti è in programma l’inizio del raduno prestagionale che sarà come di consueto seguito dal ritiro e dalle varie amichevoli estive che cominceranno con la sfida all’Arsenal del prossimo 23 luglio.

Intanto però i dirigenti sono al lavoro sul calciomercato Milan per garantire alla prima squadra nuovi rinforzi utili per tornare al vertice del calcio italiano ed europeo. Se si tratta del reparto arretrato, c’è un profilo in particolare su cui i lombardi avrebbero messo gli occhi, ovvero Giovanni Leoni del Parma. Il diciottenne nato a Roma ha un contratto valido con i Ducali fino a giugno del 2029.

L’intenzione degli emiliani sarebbe quella di trattenere il calciatore dimostratosi importante anche nel raggiungimento della salvezza in Serie A sotto la guida di mister Cristian Chivu ed anche il buon rapporto che lo lega al tecnico rumeno potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato. Pure l’Inter è infatti interessata a Leoni e vorrebbe consegnarlo al suo nuovo allenatore per la difesa del prossimo futuro dopo aver già prelevato Ange-Yoan Bonny dallo stesso club.

Il Milan potrebbe farsi avanti col Parma inserendo nella trattativa sia Colombo che Liberali così da abbassare le pretese economiche, 30 milioni di euro, con queste due contropartite appunto. L’arrivo di Leoni sarebbe funzionale al progetto milanista specie se Malick Thiaw dovesse accettare il corteggiamento del Como. Attenzione infine anche alla Juventus, anch’essa sempre attenta ai giovani talenti italiani del nostro campionato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PUBILL PER LA CORSIA DESTRA

Guardando sempre alla difesa, il calciomercato Milan è alle prese anche con la ricerca di un nuovo esterno basso per la corsia di destra. Il nome emerso nelle scorse ore per soddisfare questo desiderio è quello di Marc Pubill, ventiduenne di proprietà dell’Almeria. In maglia biancorossa lo spagnolo ha collezionato una rete e cinque assist in quaranta presenze totali nel 2024/2025 divise tra Segunda Division e Coppa del Re.

Secondo Sky Sport, il Milan dovrebbe battere la concorrenza del Barcellona per aggiudicarsi Pubill o in alternativa potrebbe virare su Guela Doué, fratello dell’attaccante del Paris Saint-Germain, in forza allo Strasburgo. I lombardi lo aggregherebbero subito alla prima squadra mentre i blaugrana vorrebbero girarlo in prestito al Betis di Siviglia dopo averlo tesserato. La richiesta dell’Almeria rimane comunque di 15 milioni di euro per il cartellino di Pubill, che si è distinto pure all’Europeo Under 21 disputato in Slovacchia qualche giorno fa.