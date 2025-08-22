Il calciomercato Milan vede i rossoneri attivi sia in entrata che in uscita ed ora nelle ultime ore il futuro di due big rischia di essere a forte rischio.
Calciomercato Milan, occhi ad un possibile assalto finale
La testa in questo momento è al campo ma il calciomercato Milan non è ancora terminato definitivamente. Il club rossonero lavora senza sosta e potrebbero esserci ulteriori significativi cambiamenti, dopo l’arrivo delle ultime ore di Victor Boniface, ultimo grande colpo del mercato rossonero. Ma la società potrebbe muoversi ancora.
Occhio in particolare a ciò che succede in attacco e ci sono diversi spifferi che vedono Santiago Gimenez non essere una priorità per Allegri e per la nuova dirigenza rossonera. Il giocatore alla giusta offerta può partire, servono circa 35-40 milioni di euro ed occhio ai club della Premier che potrebbero presto presentare un’offerta, magari per gli ultimi giorni di mercato.
Il club rossonero valuta eventualmente i sostituti anche se al momento sembra complicarsi la pista Vlahovic, il giocatore non sembra intenzionato ad andare via e vuole restare fino a scadenza. Solo un’offerta folle – che al momento assolutamente non c’è – potrebbe fargli cambiare idea e il Milan studia alternative, occhio anche ad Harder anche se nelle ultime ore il Rennes ha avanzato.
Calciomercato Milan, Musah e Saelemaekers ancora nel mirino
Il calciomercato Milan – come è d’altronde successo per praticamente tutta la sessione – vede prima cambiamenti in uscita e poi eventualmente possibili affari in entrata e nelle ultime ore sono arrivati rumors relativi al belga Alexis Saelemaekers, terzino e in generale jolly finito nel mirino della Juventus di Igor Tudor.
Il giocatore piace molto ai bianconeri anche se c’è da dire che parliamo di un titolare per Allegri e quindi difficilmente deciderà di sacrificarlo sul mercato. Parliamo di un profilo molto interessante e il Milan difficilmente lo cederà ad una rivale se non per un’offerta importante o magari occhio sempre alla situazione Vlahovic. Sicuramente i rossoneri valutano il belga almeno 30 milioni di euro e vedremo come evolverà la situazione.
Stessa storia anche per Yunus Musah accostato a diversi club nelle ultime settimane e ora vicino alla permanenza. Il Milan potrebbe decidere di venderlo solo per un’offerta da 35 milioni di euro anche se Napoli e Nottingham Forrest – principali squadre sul giocatore – non sembrano al momento vedere l’americano come priorità sul mercato.