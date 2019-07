Calciomercato Milan News/ Veretout in cima alla lista ma la Viola… (Ultime notizie)

Secondo le ultime voci di calciomercato in casa Milan ecco che la dirigenza è pronta a sferrare l’attacco decisivo per Jordan Veretout: non è certo un segreto che il centrocampista della Fiorentina sia da tempo nella lista degli acquisti della dirigenza rossonera, ma ora è tempo di fare sul serio. Secondo la Gazzetta dello sport nella giornata di ieri c’è stato un incontro con la dirigenza viola che pur essendo disposta a fare a meno del centrale, non avrebbe intenzione a cedere il francese senza avere contropartite tecniche: l’affare quindi si complicata visto che il Milan era pronto a mettere sul piatto diversi nomi, da Cutrone a Biglia e Laxalt fino a Borini. La trattativa quindi di annuncia ben complicata ma il Milan vuole Veretout a tutti i costi: sul piatto intanto vi è già un’offerta ben consistente per lo stesso centrocampista e quindi un quadriennale da due milioni e mezzo a stagione. Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni, che si annunciano bollenti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LA PROSSIMA META DI ANDRE’ SILVA

Non è però solo al calciomercato in entrata che la dirigenza del Milan sta guardando ma pure fervono i lavori per sistemare i giocatori di cui già si possiede il cartellino. In questo senso è ancora incetto il futuro di Andrè Silva, che è pronto a tornare a Milano dopo il breve prestito col Siviglia. Su caso le prime indiscrezioni che ci arrivano dal Corriere della sera ci raccontano della volontà di Giampaolo di tenere il bomber per metterlo alla prova sotto la sua direzione, ma il profilo dello spagnolo ha attirato le attenzioni del Souhampton, Il club inglese sarebbero pronto a fare un un’offerta da 18 milioni di euro più bonus per il prestito, ma al momento la distanza tra le parti è alta visto che per Andrè Silva la dirigenza rossonera non chiederebbe meno di 25 milioni per sedersi al tavolo della trattativa.

