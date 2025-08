Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Quale sarà il futuro di Liberali? 6 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, INCERTEZZA SU MATTIA LIBERALI

Il Milan non sta soltanto provando a piazzare nuovi acquisti che possano rafforzare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione in questa sessione di calciomercato. In casa rossonera si stanno eseguendo diverse valutazioni e tra queste rientra pure il futuro di un giovane talento ammirato anche nelle recenti amichevoli estive.

Stiamo parlando di Mattia Liberali, diciottenne che tra prima squadra, formazione Primavera e Milan Futuro lo scorso anno si è messo in mostra siglando otto reti e due assist in quarantadue presenze complessive. In scadenza di contratto fra meno di un anno, e quindi a giugno del 2026, Liberali sembrava essere ad un passo dal trasferimento al Catanzaro.

I giallorossi, secondo i rumors, se lo stavano aggiudicando a titolo gratuito con il 50% del ricavato dalla futura rivendita da destinare alle casse milaniste. Tuttavia, nelle ultime ore questa cessione è stata bloccata dai lombardi, che preferirebbero cederlo a titolo definitivo incassando del denaro da poter riutilizzare ma non tramonta nemmeno l’opzione riguardante il rinnovo.

Il giocatore, forse deluso dalla mancata chiamata del club di appartenenza per discutere di un prolungamento contrattuale negli scorsi mesi, adesso sarebbe probabilmente disposto a continuare la carriera altrove. Stando a quanto rivelato dall’esperto Nicolò Schira, il Torino avrebbe preso contatto col Milan proponendo un milione di euro per l’acquisto di Liberali, che aveva anche già svolto le visite mediche con i calabresi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JASHARI ALLE VISITE MEDICHE

Il Milan ha finalmente concluso la trattativa con il Club Brugge per l’acquisto di Ardon Jashari. Il centrocampista si aggiunge alla rosa milanista per 34 milioni di euro più 3 di bonus e, dopo essere arrivato nella serata di ieri a Milano, sta ora svolgendo le visite mediche di rito in vista della firma sul nuovo contratto. Lo svizzero dovrebbe recarsi presso la sede della società nel primo pomeriggio.

Il ventitreenne, parso molto sorridente quando intercettato dai giornalisti e dagli inviati che erano sulle sue tracce, sta così realizzando il suo desiderio di sposare la causa del Milan dopo un lungo tira e molla con i nerazzurri. I belgi valutavano il calciatore 40 milioni di euro ma la volontà dello stesso è stata decisiva per la definizione del suo addio dopo appena una stagione dal suo arrivo.