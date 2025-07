Calciomercato Milan News: se salta il serbo i rossoneri faranno un tentativo per Hojlund del Manchester United cerca anche dalla Juventus (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, HOJLUND PIANO B

Il calciomercato Milan è sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Il nome più chiacchierato nonché il preferito di Massimiliano Allegri resta sempre Dusan Vlahovic, centravanti serbo in uscita dalla Juventus.

Non avendo rinnovato il proprio contratto e andando in scadenza, i bianconeri sono obbligati a cedere l’ex Fiorentina in questa sessione di mercato. Infatti, se Vlahovic dovesse restare alla Juve partirebbe a parametro zero a gennaio.

Calciomercato Milan News/ Si può sbloccare il terzino destro, c'è un profilo perfetto! (oggi 17 luglio 2025)

Il Milan nel caso avrebbe pronto il piano B ovvero Rasmus Hojlund. L’attaccante del Manchester United non sembra avere futuro tra le fila dei Red Devils e questo potrebbe convincere il club inglese a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto pur di liberarsene.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ITALIANO VUOLE POBEGA

Il calciomercato Milan lavora anche in uscita. Le cessioni di Reijnders al Manchester City di Guardiola e Theo Hernandez all’Al Hilal di Inzaghi hanno fatto parecchio rumore essendo stati entrambi leader sia dentro che fuori dal campo.

Calciomercato Milan News/ Mateta o Vlahovic ma solo dopo i terzini, inserimento per Wesley (17 luglio 2025)

Gli addii però non sono finiti e il prossimo a salutare San Siro potrebbe essere Tommaso Pobega. Già l’anno scorso in prestito al Bologna, l’ex centrocampista di Spezia e Torino potrebbe riabbracciare Vincenzo Italiano anche questa stagione.

Infatti il Bologna starebbe lavorando per acquistare a titolo definitivo il calciatore che vanta già 30 presenze con la maglia dei felsinei in tutte le competizioni. Con ancora due anni di contratto col Milan, Pobega è ormai prossimo alla cessione definitiva.