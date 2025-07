Calciomercato Milan News: i bianconeri hanno bisogno di 19.5 milioni per evitare la minusvalenza con l'attaccante serbo: la situazione (29 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONTINUA L’ASSALTO A VLAHOVIC

Il calciomercato Milan continua a seguire Vlahovic. Sebbene non siano ancora state rese note offerte ufficiali per l’attaccante serbo della Juventus, non è più un segreto che i rossoneri abbiano messo nel mirino proprio il classe 2000.

Arrivato a Torino per 70 milioni a gennaio 2022, in questi anni Dusan non ha rispettato le aspettative che i tifosi ma soprattutto la società aveva fissato. La rete nel finale del definitivo 2-5 contro il Manchester City, la 58esima in 145 partite in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, rischia seriamente di diventare l’ultima traccia del serbo nel capoluogo piemontese.

Per un motivo o per l’altro, per colpa sua o di altri, Vlahovic non è riuscito a diventare quello che la Juve sognava ovvero un attaccante alla David Trezeguet, capace di rappresentare per 10 anni l’attaccante titolare dei bianconeri con 171 gol in 320 partite.

Ora, per evitare una minusvalenza, la Juve dovrà cederlo a poco più di 19 milioni ma il Milan non sembra intenzionata a fare questo favore ai bianconeri piuttosto di approfittare della situazione per strappare un accordo disperato per una cifra minore verso la fine del mercato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PROSEGUE LA TELENOVELA JASHARI…

Il calciomercato Milan non ha il problema dei soldi. Certo, non si potrà spendere come il Liverpool, ma al tempo stesso il bilancio è florido e i 33.5 milioni messi sul piatto per Jashari sono la dimostrazione di tutto ciò, a cui vanno aggiunti anche i tanti introiti dalle cessioni di Reinders e Theo Hernandez su tutti.

Il Club Brugge alza il prezzo, è bottega cara e il Milan lo sa, scottata dall’affare De Ketelaere. La società belga è disposta a cedere il giocatore per accontentare le sue richieste ma solo alla cifra scelta da loro, un po’ come l’Atalanta con Lookman all’Inter.

Ora la palla passa ai rossoneri che dovranno decidere o di alzare l’offerta per arrivare alla fatidica cifra tonda dei 40 milioni oppure di fermarsi, sperare in un colpo di scena ma con il rischio di perdere la possibilità di mettere le mani sullo svizzero.