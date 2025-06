CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PIACE VLAHOVIC E SAREBBERO GIA’ IN CORSO CONTATTI CON MISTER ALLEGRI

Il calciomercato Milan vuole fare operazioni importanti questa estate, specialmente dopo aver convinto mister Allegri ad accettare la panchina. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, i rossoneri vogliono tornare a ruggire e a puntare l’altra classifica. Con il nuovo tecnico ci sono tutte le premesse per vivere un campionato da protagonisti, ma molto dipende anche dalle mosse in sede di calciomercato. Il sogno del tecnico del Milan, secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan News/ Leao, dalla Germania sicuri: vuole andare via, Bayern alla finestra (7 giugno 2025)

Un’idea per il calciomercato Milan che potrebbe diventare molto concreta nelle prossime giornate, visto e considerato che ci sarebbero già stati dei contatti diretti con Massimiliano Allegri. Il Milan segue con grande attenzione l’attaccante serbo e conta molto sui suoi gol per risollevare le proprie sorti. A pesare enormemente, però, sarebbe l’ingaggio monstre del giocatore, un ostacolo da non sottovalutare.

Calciomercato Milan News/ Kim sacrificando Leao, Theo va da Inzaghi e pista aperta per Chiesa (6 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME NEWS, ACQUISTI E NON SOLO: MAIGNAN VERSO LA PREMIER LEAGUE?

Se Vlahovic resta uno scenario aperto sul fronte delle entrate, il calciomercato Milan potrebbe muoversi anche in uscita. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, ci sarebbe una trattativa avviata per la cessione di Mike Maignan al Chelsea. Al momento sarebbe lontana una quadra economica tra le parti, ma non è detto che non possa esserci un’accelerata per riuscire a portarlo al Mondiale per Club. La palla sostanzialmente è in mano al Chelsea che può decidere se avvicinarsi alle pretese dei rossoneri o se rinviare l’operazione alle prossime settimane.

Calciomercato Milan News/ Due addii a centrocampo dopo Reijnders (5 Giugno 2025)

Il calciomercato Milan, intanto, attende senza fretta e osserva altri portieri per non farsi trovare impreparato. Secondo le ultime voci di calciomercato, infatti, nel caso dovessero arrivare delle offerte per Maignan, le alternative su cui virare sarebbero Svilar della Roma e, più distaccato, Milinkovic Savic del Torino.