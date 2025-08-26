Il calciomercato Milan vede i rossoneri in difficoltà e la società vuole chiudere qualche colpo in più reparti prima della fine del calciomercato.

Calciomercato Milan, club in difficoltà

Il debutto in campionato è stato terribile ed anche il calciomercato Milan non sembra decollare, i rossoneri sono in netta difficoltà e faticano a trovare la quadra. Le ultime mosse ad esempio non sembrano essere gradite da parte della tifoseria e per alcuni anche Allegri gradirebbe un nome più esperto.

Nelle ultime ore ha fatto molto rumore la vicenda Harder, giocatore che il Milan ha scelto come punta ma di soli 19 anni e sicuramente con poca esperienza alle spalle per affrontare una situazione difficile come quella rossonera. La società e Tare hanno trovato comunque l’accordo sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus.

Oltre a lui però c’è la questione dello Sporting che ha messo in stallo la trattativa. I portoghesi hanno già ceduto Gyokeres e prima di vendere Harder vorrebbero un sostituto dal mercato; un imprevisto inaspettato per il Milan che spera comunque di chiudere il prima possibile e spegnere ogni rumors. Se su Harder la situazione è chiara sembra sempre di più allontanarsi la pista Vlahovic.

Calciomercato Milan, diversi nomi in uscita

Come dicevamo in precedenza il calciomercato Milan vede i rossoneri a caccia di una punta, Harder è la priorità mentre sembra sfumare drasticamente la possibilità di vedere Dusan Vlahovic in rossonero. L’attaccante piace molto ad Allegri ed è il sogno dei tifosi, ma c’è distanza sia per la questione ingaggio che sul cartellino, oltre al fatto che la Juve non vorrebbe cedere Dusan ad una squadra rivale quest’anno.

Ma oltre a lui il Milan vorrebbe fare un centrocampista e piace Fabbian, richiesta esplicita di Allegri e giocatore non incedibile per il Bologna, a patto di un’offerta di circa 15 milioni di euro. Oltre a questo comunque la dirigenza rossonera lavora anche in uscita e ci sono due profili che potrebbero salutare in questi ultimi giorni di calciomercato.

In primo luogo c’è Musah, richiesto dall’Atalanta e con Juric che vorrebbe averlo a disposizione. Per 25 milioni di euro più bonus il Milan lascerebbe partire il giocatore, ma sempre dopo aver trovato il sostituto ed ora parliamo proprio di Fabbian. In uscita anche Chukwueze, sempre più vicino al Fulham mentre il giovane Coubis è vicino alla Sampdoria.