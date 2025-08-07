Il calciomercato Milan vede i rossoneri al lavoro per rinforzare la rosa e Dusan Vlahovic è uno degli obiettivi principali. Il club lavora a più riprese.

Calciomercato Milan, Vlahovic resta la priorità

Il calciomercato Milan vede i rossoneri aver finalmente annunciato Jashari dopo un’interminabile trattativa con il Club Brugge. Ora però il club vuole proseguire ed accontentare in tutto e per tutto le richieste di Allegri ed adesso la priorità è un attaccante che possa affiancare e alternarsi con Santiago Gimenez, molto ambito sul mercato.

La richiesta numero uno di Allegri è Dusan Vlahovic, giocatore che il tecnico livornese ha già allenato e che è in uscita dal club bianconero, in scadenza di contratto nel 2026. La Juve aveva chiesto uno scambio con Thiaw, no dei rossoneri mentre la società milanese ha offerto in cambio Adli e Bennacer ed alla Juve non va bene.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio tra Vlahovic e Saelemaekers e le due società sarebbero interessate ad un accordo, c’è però il veto di Allegri che gradisce la grande duttilità del belga ed avrebbe chiuso cosi alla cessione del giocatore. Vlahovic resta il primo nome sul taccuino del club rossonero ma non è l’unico per l’attacco.

Calciomercato Milan, il club blinda Thiaw

Il calciomercato Milan vede l’attacco come priorità e l’alternativa a Vlahovic è Rasmus Hojlund, attaccante danese in uscita dal Manchester United. I Red Devils stanno comprando Sesko e il giocatore ex Atalanta può partire in prestito con diritto di riscatto, c’è la possibilità più che concreta e le parti possono venirsi cosi incontro. Il Milan è diviso tra Vlahovic e Hojlund.

Sono ore decisive per l’arrivo di Athekame dallo Young Boys, terzino che ieri ha giocato con gli svizzeri ma che ormai è davvero ad un passo. Il Milan ha alzato la sua offerta a 8 milioni, uno in meno di ciò che chiede lo Young Boys e probabilmente si troverà un accordo a metà strada, il giocatore sarà il tanto atteso terzino destro. Arrivano novità anche per la questione difesa.

Il Newcastle spinge forte per Thiaw e come riporta Calciomercato.com il giocatore ha già trovato l’accordo con il club inglese. Il Newcastle ha offerto 30 milioni ma i rossoneri – causa anche Allegri – lo cedono solo per grandi offerte e non accettano meno di 35 più bonus, eventualmente è pronto l’assalto ad uno tra Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, entrambi graditi a Tare.