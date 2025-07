Calciomercato Milan News: i rossoneri insistono per Dusan Vlahovic, che rimane il numero 1 sulla lista degli attaccanti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: VLAHOVIC RESTA IL NUMERO 1

Il calciomercato Milan continua a puntare su un attaccante, soprattutto in questi giorni in cui sta definendo finalmente gli acquisti dei terzini e del tanto desiderato Ardon Jashari. Sul taccuino di Igli Tare i nomi non mancano, ma ce n’è uno che rimane forse al primo posto: Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan News/ In arrivo i due terzini ed il centrocampista, la situazione (20 luglio 2025)

Il serbo aveva instaurato un bel rapporto con Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus, al netto di come poi sono andate le cose è sempre stato nelle grazie dell’allenatore che oggi siede sulla panchina rossonera e anche per questo motivo se oggi dobbiamo fare un nome tendiamo a fare soprattutto il suo.

Il punto sta nella difficoltà dell’operazione: sulla carta ci sarebbero tutti i presupposti per un affare a buon termine perché la Juventus ha bisogno di vendere un calciatore scontento e ormai fuori dal progetto, potrebbe per questo accontentarsi di 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan News/ Tanti addii in vista: da Vasquez a Pobega, da Adli a Emerson Royal (20 luglio 2025)

Sul lato prettamente tecnico e di prestazioni, cambiare aria e ritrovare un allenatore che lo aveva voluto, al punto da rinunciare a Paulo Dybala, potrebbe essere l’ideale per far rinascere Vlahovic. Detto questo, il calciomercato Milan su questo colpo potenziale non ha in realtà troppi margini di manovra.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VLAHOVIC DA ALLEGRI RIMANE DIFFICILE

Spieghiamo perché il calciomercato Milan in questo momento farebbe fatica a mettere sotto contratto Dusan Vlahovic. Intanto il prezzo del cartellino: detto che la Juventus potrebbe accontentarsi di 20 milioni, a oggi non c’è la certezza che sedendosi al tavolo delle trattative le cose vadano in questo modo. Sarebbe decisamente meglio un acquisto a parametro zero per il Milan, ma il serbo non ha alcuna intenzione di arrivare alla rescissione del contratto: le indiscrezioni dicono che voglia restare fino al termine del contratto, forse anche con il rischio di rimanere in tribuna per un anno.

Calciomercato Milan News/ I candidati per l'attacco, un difensore piace in Turchia (19 luglio 2025)

Cosa che la Juventus vuole scongiurare, per questo motivo si parla di cessione a prezzo di saldo ma rimane il problema dell’ingaggio: i 12 milioni che Valhovic percepisce in bianconero sono decisamente fuori scala per un Milan che sta invece pensando di proporre uno stipendio da 6 milioni di euro più bonus. Qui andrà allora capito se Vlahovic possa effettivamente accettare un’opzione di questo tipo, come detto la presenza di Allegri e la possibilità di continuare in Serie A potrebbero fare la differenza.