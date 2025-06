CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VLAHOVIC PIÙ DI RETEGUI

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un’altra punta. A gennaio è arrivato Santiago Gimenez, che naturalmente deve ancora prendere confidenza con il prato di San Siro e il campionato di Serie A, ma è sicuramente da considerare come un investimento per il presente e per il futuro.

Oltre all’ex Feyenoord si era fatto il nome di Mateo Retegui, le cui quotazioni però sono molto basse poiché l’Atalanta non vorrebbe perdere troppi pezzi pregiati poiché probabilmente dovrà fare a meno di Ederson (direzione Al Hilal) e Ademola Lookman, dal futuro in bilico da mesi.

A differenza dell’attaccante della Nazionale italiana, c’è un altro profilo che invece potrebbe avvicinarsi ulteriormente nei prossimi giorni. Si tratta di Dusan Vlahovic che sia per Igli Tare che per Massimiliano Allegri è ritenuto il numero nove ideale per i rossoneri.

Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, ha confermato che al momento non si registrano trattative ma al tempo stesso la pista è concreta, più viva che mai, e dovrà essere monitorata in attesa di interessanti aggiornamenti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SPRINT PER XHAKA

Il calciomercato Milan prosegue il suo lavoro di restyling a centrocampo. I rossoneri hanno dovuto arrendersi con Tijjani Reijnders, accettando la sua partenza verso Manchester sponda City. Tra parte fissa e bonus, il Milan incasserà una 70ina di milioni.

Luka Modric farà le visite la prossima settimana e si toglierà lo sfizio di giocare anche in Serie A dopo Premier League con il Tottenham e Liga con il Real Madrid, dov’è arrivato anche a vincere il Pallone d’Oro. Il croato non sarà l’unico innesto d’esperienza.

Infatti il Milan sta lavorando per portare a San Siro Granit Xhaka. Lo svizzero del Bayer Leverkusen è stato per anni leader dell’Arsenal e in Germania ha conquistato il primo storico campionato con le Aspirine e ora, dopo l’addio di Xabi Alonso, è pronto ad accettare anche lui l’Italia come Modric per la prima volta in carriera.