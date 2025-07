Calciomercato Milan News: c'è troppa distanza tra l'offerta fatta dei rossoneri e la richiesta del Bayer Leverkusen per lo svizzero (1 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, FRENATA XHAKA

Il calciomercato Milan potrebbe escludere Granit Xhaka dalla propria lista degli obiettivi. Questo perché l’accordo tra i rossoneri e il Bayer Leverksen continua a tardare ad arrivare e la distanza è ormai di diversi milioni.

Il club lombardo si è spinto fino a 10 mentre le Aspirine ne chiedono tra i 17 e i 18. Ad oggi non sembrano esserci passi avanti da parte del Milan, anche perché si tratta pur sempre di un calciatore che a settembre compirà 33 anni.

I rossoneri vogliono costruire una squadra giovane con qualche elemento d’esperienza, ma senza strapagarlo. Dunque se la situazione non dovesse cambiare ergo se il Bayer non dovesse calare con la richiesta, Xhaka non si trasferirà in Italia nonostante abbia già trovato l’accordo personale col Milan.

CALCIOMERCATO MILAN, THIAW DUBBIOSO SUL COMO

Il calciomercato Milan trova difficoltà anche nel cedere. Dopo i 75 milioni incassati per Reijnders dal Manchester City, i rossoneri stanno facendo fatica a chiudere il passaggio di Thiaw al Como per 25 milioni di euro.

Il difensore tedesco è stato inserito dal Milan nella trattativa con il Bayer Leverksen per Xhaka, ma il club tedesco ha fatto intendere che non apprezza contropartite tecniche e preferirebbe incassare la somma richiesta per lo svizzero.

A quel punto, consapevole del giocatore assolutamente non incedibile, il Como ha bussato a casa Milan con un’offerta come detto da 25 milioni. I rossoneri hanno subito preso in considerazione la proposta, accettandola e lasciando al tedesco la decisione definitiva.

Secondo quanto risulta dagli ultimi aggiornamenti, Thiaw avrebbe dei dubbi nel trasferirsi al Como. Il calciatore vorrebbe giocarsi le sue carte al Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, dunque l’affare è congelato.

