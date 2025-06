CALCIOMERCATO MILAN NEWS, XHAKA SI AVVICINA

Il calciomercato Milan si avvicina ulteriormente a Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, precedentemente all’Arsenal mentre ora tra le fila del Bayer Leverkusen, avrebbe aperto al trasferimento in rossonero e dunque ora si attende l’ok da parte delle Aspirine.

Martedì ci sarà verosimilmente il primo contatto ufficiale tra le due società così da gettare le basi per chiudere un acquisto di grande esperienza, voluto con grandissima volontà dal nuovo tecnico del Milan Massimiliano Allegri.

Il 32enne è reduce da due stagioni consecutive con 33 presenze all’anno in campionato con il Leverkusen, tantissime se si considera che in Germania ci sono 34 giornate. Dunque Xhaka ha saltato solo 2 partite su 68 in Bundesliga.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THIAW IN CAMBIO?

Il calciomercato Milan non è solo in entrata, anzi. Si prospettano parecchie cessioni per il club rossonero tra cui quella già ufficializzata di Tijjani Reijnders al Manchester City, senza dimenticare le possibile partenza di Theo Hernandez e Maignan.

Non va dimenticata la questione legata a Malick Thiaw. Il difensore tedesco ex Schalke 04 piace parecchio proprio al Bayer Leverkusen ed è per questo che c’è fretta di parlare tra le parti. In tutto ciò la questione Xhaka dovrebbe essere scollegata da Thiaw dunque senza l’inserimento di contropartite né da una parte né dall’altra.

Il Milan lavora anche sui giovani come per esempio il talento bosniaco Kevin Pasalic, classe 2007 difensore centrale. Il 18enne ha giocato la stagione passata alla squadra svedese Under 19 del Norrkoping.