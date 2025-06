Calciomercato Milan News: si pensa allo scambio con il Bayer Leverkusen. Per il centrocampista del Valencia si tratta ancora (17 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI CON IL BAYER

Il calciomercato Milan ha come priorità chiudere il colpo Granit Xhaka. In uscita dal Bayer Leverkusen, dove ha vinto anche uno storico campionato di Bundesliga, lo svizzero è pronto a sposare una nuova avventura approdando per la prima volta in Italia.

Gli accordi con il giocatore sono stati trovati già da tempo e Xhaka è impaziente di iniziare il suo capitolo nel Belpaese, vestendo una delle maglie più iconiche del mondo. C’è però da convincere la società tedesca che per ora sembra complicare un po’ i piani.

Naturalmente non metterà il bastone tra le ruote, riconoscente verso Xhaka, ma come giusto che sia vuole strappare il miglior accordo possibile. Secondo La Gazzetta dello Sport, tuto potrebbe risolversi con l’inserimento di Malick Thiaw come contropartita.

Per il difensore si tratterebbe di un ritorno in patria essendo lui di nazionalità tedesca e avendo giocato nello Schalke 04 da 2015 al 2022, diventando professionista nel 2019 e giocando 26 gare in Bundesliga e 31 nella Serie B tedesca.

CALCIOMERCATO MILAN, CHUKWUEZE PUÒ RESTARE

Il calciomercato Milan continua ad insistere per Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Anche in questo caso però c’è tanto lavoro da fare per Igli Tare che dovrà approfondire i discorsi con il club spagnolo per questioni di percentuali.

Infatti il Villareal, squadra precedente, detiene ancora il 25% sulla rivendita. Una percentuale importante che toglierebbe diversi milioni di euro al Valencia in caso di cessione. Insomma, la pista rimane calda ma tocca attendere novità.

Colpo di scena invece per quanto riguarda Samuel Chukwueze. L’ex esterno del Villareal non ha propriamente convinto tutti a Milanello per usare un eufemismo, ma Massimiliano Allegri invece sembra convinto e potrebbe giocarsi le sue carte.

