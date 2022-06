Calciomercato Milan news/ Zaniolo strizza l’occhio. Idea Gabriel Jesus per l’attacco

Tanti gli obiettivi di calciomercato del Milan, pronto ad abbracciare Divock Origi a costo zero. L’attacco sarà rimpolpato con due-tre innesti e i riflettori sono accesi sulla corsia destra. De Ketelaere del Club Bruges fa gola, ma la pista più calda è quella che porta a Nicolò Zaniolo. Secondo il Corriere della Sera, il fantasista ammicca al Diavolo: il 23enne non ha intenzione di rinnovare con la Roma, vuole sbarcare alla corte di Stefano Pioli. Resta da trovare la quadra tra i due club.

Ma non è tutto. Secondo quanto riferisce la stampa olandese, il Milan è ad un passo da Noa Lang. L’esterno offensivo del Club Bruges ha reso nota la volontà di vestire la casacca rossonera, ma manca solo la fumata bianca definitiva. Per il De Telegraaf, Maldini e Massara sono in attesa dell’approvazione di RedBird: sarà la nuova proprietà ad avere l’ultima parola sulla questione.

CALCIOMERCATO MILAN: IDEA GABRIEL JESUS

Divock Origi potrebbe non essere l’unico colpo di calciomercato del Milan in questa sessione. Secondo quanto riferito dal portale 90min.com, il Diavolo si sarebbe iscritto alla lista delle pretendenti per Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano sta valutando l’addio al Manchester City e prenderà una decisione definitiva dopo gli impegni con la Nazionale. Sulle sue tracce c’è da tempo anche l’Arsenal di Arteta.

Importanti novità di mercato anche per la difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, la pista Bremer è quella al momento più percorribile per i rossoneri. Sven Botman resta un obiettivo, ma l’inserimento del Newcastle ha complicato le cose, senza dimenticare l’alta valutazione del Lille del cartellino del classe 1997. Infine, conferme sul futuro di Alessandro Florenzi: per Il Messaggero è fatta per il passaggio definitivo dalla Roma al Milan. Le due società hanno raggiunto l’accordo sulla base di 2,7 milioni di euro.

