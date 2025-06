Calciomercato Milan News Oleksandr Zinchenko è la scelta per il post Theo

I tifosi rossoneri stanno vivendo settimane frenetiche con notizie confermate e smentite sulle cessioni e sulle operazioni in entrata che la loro squadra del cuore starebbe portando avanti per dare a Massimiliano Allegri una squadra degna per lottare per la qualificazione in Champions League. Il calciomercato Milan però è uno di quelli più attivi in questa prima parte della sessione estiva con il direttore sportivo Igli Tare che sta trattando su più fronti per riuscire a concludere le cessioni nel migliore dei modi ma non prima di aver individuato i sostituti e bloccati per gli inizi di luglio.

Dopo lo stop alla trattativa tra Maignan e il Chelsea il primo ad essere vicino alla cessione è Theo Hernandez, il francese non rinnoverà e il Milan vuole cederlo per una cifra tra i 30 e i 40 milioni che l’Al Hilal aveva offerto ai rossoneri, il terzino ha rifiutato l’opzione araba e ora sta trattando con il suo vecchio club l’Atletico Madrid. Quando verrà portata a termine la cessione del vice campione del Mondo la dirigenza si butterà su Oleksandr Zinchenko, identificato come la migliore soluzione per sostituirlo, l’ucraino scade nel 2026 e con 10 milioni potrebbe essere lasciato partire dall’Arsenal.

Calciomercato Milan News: Luka Modric arriva ma dopo il Mondiale per Club

Il calciomercato Milan deve poi pensare a sostituire la partenza di Reijnders che ieri è stato ufficializzato dal Manchester City ed è partito con Guardiola e la squadra verso gli Stati Uniti, mentre si valutano diversi profili sembra conclusa la trattativa con Luka Modric per il suo approdo in rossonero a parametro zero.

Il croato però nonostante l’addio al Real Madrid dovrebbe far parte della spedizione dei blancos al Mondiale per Club e quindi la chiusura dell’operazione e l’ufficialità del suo arrivo in Serie A potrà arrivare solo quando la squadra spagnola terminerà la competizione.

L’altro obiettivo per il centrocampo invece sembrava essere Adrien Rabiot che si è offerto al Milan dopo l’arrivo sulla panchina di Allegri, tecnico che lo ha portato alle sue migliori prestazioni in carriera, l’Olympique de Marseille però non sembra avere intenzione di lasciarlo partire, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, e chiede ai rossoneri il pagamento della clausola rescissoria.

Nonostante l’interesse del nuovo tecnico ad avere il francese in rosa la società non sembra interessata ad accettare le richieste dei francesi, soprattutto per un giocatore che ha raggiunto ormai i 30 anni.