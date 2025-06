CALCIOMERCATO MILAN, ZINCHENKO IN POLE

Il calciomercato Milan potrebbe ben presto aggiungere il nome di Theo Hernandez tra i giocatori ceduti. Una cessione che molti tifosi prenderanno male essendo stato un giocatore simbolo di questi anni, anche se negli ultimi anni ha abbassato il livello delle sue prestazione.

Fatto sta che rimane un giocatore di tutto rispetto, soprattutto quando ha voglia di dimostrare il suo assoluto e indiscutibile valore. La società però sarebbe intenzionata a voltare pagina e avrebbe già una lista pronta di possibili sostituti.

Quali sono? Il primo della lista è Oleksandr Zinchenko, attualmente all’Arsenal ed ex Manchester City, un profilo duttile e con esperienza che andrebbe a sostituire il francese prossimo a vestire la maglia dell’Atletico Madrid.

Come detto però i nomi sono parecchi e questo perché nel calciomercato attuale, dove basta poco per chiudere trattative che non sembravano nemmeno esistere, è sempre meglio avere una lunga lista di alternative se dovesse saltare il piano A.

CALCIOMERCATO MILAN, ALTRI DUE NOMI NEL MIRINO

Il calciomercato Milan dunque guarda oltre Zinchenko come sostituto di Theo Hernandez, sempre più vicino all’Atletico Madrid. Uno di questi è Maxime De Cuyper, terzino belga del Club Brugge, un profilo interessante ma comunque molto richiesto (piace anche alla Juventus).

Le altre piste vedono nomi sicuramente di qualità, ma che per essere acquistati servono parecchi milioni rispetto ai sopracitati. Stiamo parlando di Andrea Cambiaso della Juventus e Destiny Udogie del Tottenham.

Sarà un’estate molto complicata per i rossoneri che hanno già salutato Tijjani Reijnders, nuovo calciatore del Manchester City, uno dei migliori giocatori della passata stagione ma che è stato venduto per la bellezza di 70 milioni.