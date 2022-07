CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ziyech in pole rispetto a Berardi come trequartista

Calciomercato Milan news, Ziyech in pole per la trequarti

La sessione di calciomercato estivo è appena cominciata ma in casa Milan le idee per riconfemarsi ad alti livelli sia in Italia che in Europa sembrano ben chiare. L’intenzione dei rossoneri è quella di accaparrarsi al più presto un nuovo trequartista che possa legare il centrocampo all’attacco supportando le punte magari non soltanto fornendo qualche passaggio vincente ma segnando pure qualche rete importante.

Il profilo individuato dai lombardi per potenziare l’organico a disposizione del tecnico Pioli sarebbe dunque quello di Hakim Ziyech, ventinovenne marocchino ex Ajax ed oggi di proprietà del Chelsea, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. Nella passata stagione Ziyech, pur non essendo tenuto in grande considerazione dall’allenatore Tuchel, è stato in grado di collezionare 8 reti e 6 assist in 44 presenze complessive tra campionato e coppe varie.

Stando alle indiscrezioni emerse in questa fase iniziale della finestra di calciomercato, il Milan sarebbe una destinazione più che gradita per Hakim Ziyech, il quale sarebbe disposto appunto a sposare la causa rossonera nel corso di quest’estate. La cifra che dovrebbe essere necessaria per convincere il Chelsea a lasciar partire Ziyech dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro anche se i milanesi non sarebbero per ora disposti a spendere più di 25 milioni.

Oltre al profilo di Ziyech il Milan continua a monitorare anche altre alternative, su tutte Domenico Berardi. Il calciatore del Sassuolo viene dato in partenza dal Mapei Stadium da ormai diverso tempo e questa sessione di mercato potrebbe essere decisiva per vederlo vestire una nuova maglia diversa da quella dei neroverdi.

