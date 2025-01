Calciomercato Milan News, la prima cessione dei rossoneri

Il calciomercato Milan è al centro di diverse trattative per riuscire ad accontentare Sergio Conceiçao e fornirgli una rosa all’altezza per raggiungere l’obiettivo stagionale, il piazzamento Champions, e fare bella figura nelle altre competizioni. È per questo che Geoffrey Moncada si sta muovendo per riuscire a fare cassa con diverse cessioni e liberandosi di stipendi importanti per avere i fondi per assaltare definitivamente gli obiettivi di mercato, su tutti Marcus Rashford.

Per questo motivo il primo sacrificato sarà Noah Okafor, che dopo solo un anno e mezzo lascerà Milano per tornare in una squadra della galassia Red Bull, non più in Austria a Salisburgo ma in Germania a Lipsia. La squadra allenata da Marco Rose dopo una trattativa tutt’altro che difficile ha ottenuto il sì del Milan per l’acquisto dell’attaccante svizzero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni e già da domani sarà in Germania per sottoporsi alle visite mediche e integrarsi con il gruppo.

Calciomercato Milan News, le altre trattative in corso: si lavora per Rashford!

Il secondo obiettivo del calciomercato Milan è riuscire a cedere Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano era stato fortemente voluto dai rossoneri lo scorso anno tanto da aver sborsato circa 30 milioni pur di riuscire a convincere il Villarreal alla cessione. Dopo un anno poco convincente con Pioli, l’ottimo precampionato di questa estate sembrava aver ritrovato Chukwueze che però anche con Fonseca è stato lasciato più volte in panchina di quelle in cui ha partecipato alla partita. Ecco allora che la cessione sembra l’unica via con l’Aston Villa di Unai Emery, suo allenatore in Spagna, che sembrerebbe interessato ad acquistare il calciatore.

In entrata oltre alla trattativa principale del calciomercato Milan, quella per Marcus Rashford, sembra essere tornato di moda un vecchio pupillo della dirigenza rossonera, cercato anche in estate e lo scorso anno, il nome è quello di Arda Guler, trequartista turco dal talento incredibile classe 2005 di proprietà del Real Madrid, che però non sarebbe disposto a cederlo ma che con un prestito secco fino alla fine dell’anno potrebbe essere convinto per dare più spazio al ragazzo per la sua crescita, così che possa essere in futuro un titolare delle merengues, come è stato con Brahim Diaz che con il Milan di Pioli è cresciuto e tornato alla base dopo due anni di prestito è diventato un’arma che Carlo Ancelotti utilizza spesso, anche più del turco ex Fenerbache.