CALCIOMERCATO MILAN: CONFERME SU OSIMHEN

Arrivano conferme sul fatto che il calciomercato Milan sia concretamente sulle tracce di Victor Osimhen: lo ha riportato anche il Corriere della Sera, secondo cui l’attaccante nigeriano sarebbe a oggi il principale candidato a rivestire il ruolo di prima punta dei rossoneri, una figura che l’anno scorso è mancata in entrambe le parti della stagione.

Infatti Alvaro Morata – trasferitosi dopo sei mesi, proprio al Galatasaray di Osimhen – ha fallito e sia Santiago Gimenez che Luka Jovic, peraltro rispolverato dopo un periodo di scarso utilizzo, sono stati troppo discontinui non garantendo quel volume costante di gol che il Milan si aspettava.

Ora dunque si punta Osimhen, anche se qualche voce sostiene che Igli Tare vorrebbe tornare a mettere sotto contratto Ciro Immobile; sul nigeriano del Galatasaray, che ha già rifiutato la Saudi Pro League, c’era forte la Juventus ma, come abbiamo già scritto, la separazione da Cristiano Giuntoli potrebbe aver tolto i bianconeri dalla corsa all’ex Napoli.

La Vecchia Signora sta provando in ogni modo a chiudere con lo Sporting Lisbona per Viktor Gyokeres e dunque il Milan potrebbe avere un concorrente in meno nella corsa a Osimhen, anche se per il momento ci sarebbero due ostacoli abbastanza complessi da superare.

DUE PROBLEMI PER MILAN-OSIMHEN

Il primo ostacolo per il calciomercato Milan nell’arrivare a Victor Osimhen è l’ingaggio: il nigeriano infatti avrebbe già fatto sapere di non voler ridurre uno stipendio che attualmente il Galatasaray gli garantisce in 10 milioni di euro, soldi che in questo momento i rossoneri non potrebbero versare per un singolo giocatore. Qui allora la società dovrebbe mettere in atto una sorta di piano economico, magari allettando Osimhen con alcuni bonus nel contratto e poi promettendogli eventualmente un ingaggio a salire al raggiungimento di determinati obiettivi, resta però un tema delicato e il calciatore andrà in qualche modo convinto.

Forse ancora più difficile trovare un accordo sul lato prettamente sportivo: Osimhen infatti vorrebbe giocare la Champions League mentre il Milan è fuori addirittura da tutte le coppe europee, tra l’altro al pari del Manchester United che è un’altra concorrente per l’attaccante del Galatasaray. Dunque anche in questo caso il Diavolo deve studiare una strategia che sappia superare questi due ostacoli: possiamo dire che sicuramente siano da tenere in considerazione e possano far saltare l’affare, ma d’altro canto possano anche creare un’occasione per trattare con il calciatore e arrivare alla quadratura del cerchio. Innanzitutto però Osimhen dovrà essere convinto dal progetto Milan, solo in quel caso infatti i rossoneri avranno margire per trattare e provare a condurre in porto l’operazione.