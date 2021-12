Calciomercato Milan/ Per Kessié rinnovo in salita: ballano ancora 2 milioni

Un tema che inevitabilmente continua a caratterizzare il calciomercato Milan è la lunga e faticosa trattativa per il rinnovo di contratto di Franck Kessié, che è una priorità dal momento che il contratto del centrocampista ivoriano con la società rossonera è attualmente in scadenza, dunque rischia di ripetersi un altro caso come quelli di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu e il Milan potrebbe perdere un altro suo big a parametro zero, senza incassare nulla – grave lacuna per una società che per il resto sta lavorando sicuramente bene.

Calciomercato Juventus/ Martial idea in attacco, sogno Vlahovic per giugno

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo di contratto fra il Milan e Franck Kessié non sono buoni, almeno stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano sportivo, la differenza tra la domanda e l’offerta in questo momento è incolmabile. Il giocatore infatti chiede 8 milioni di euro all’anno per restare al Milan, contro i 6 proposti dalla società a Kessié. Due milioni che non sono pochi, a causa anche della politica sui contratti dei rossoneri, che vogliono trattenere l’ex Atalanta, ma senza fare follie.

Calciomercato Inter/ Frattesi supera Nandez, è la prima scelta a centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN: PSG E TOTTENHAM SULLE TRACCE DI KESSIE

Dunque il caso Kessié rischia di diventare un vero e proprio torneatone di calciomercato per il Milan. I dirigenti rossoneri per di più hanno la sensazione che dietro ai continui rifiuti da parte dell’ivoriano alle proposte di rinnovo ci siano proposte più allettanti per Kessié, in arrivo dall’estero. Paris Saint Germain e Tottenham infatti seguono il centrocampista da tempo e in caso di rottura definitiva proveranno ad ottenere gratuitamente il cartellino di Franck Kessié, che sarebbe naturalmente un affare d’oro per chi se lo aggiudicherà.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Milinkovic-Savic, scintille con Sarri e il Manchester United...

Il 2021 si è chiuso con una bella e decisiva doppietta di Kessié per la vittoria del Milan in casa dell’Empoli, ma adesso l’ivoriano è in partenza per la Coppa d’Africa e di conseguenza Stefano Pioli deve calcolare un’assenza di circa un mese, forse anche qualcosa in più. Kessié realisticamente potrebbe tornare a Milanello a febbraio (naturalmente la data esatta dipenderà dal cammino della Costa d’Avorio): saranno gli ultimi quattro mesi in rossonero per lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA