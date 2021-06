CALCIOMERCATO MILAN, PIACE ADLI DEL TOLOSA/ Idea Dzeko se salta Giroud

CALCIOMERCATO MILAN,

Dopo aver già pescato nel calciomercato francese per la porta con Maignan, il Milan sembra ancora attratto dai talenti della Ligue 1 e potrebbe fare un’offerta importante per Amine Adli, enfant prodige del Tolosa, classe 2000 che Didier Deschamps è stato indeciso se convocare o meno nella sua Nazionale campione del mondo in carica e già zeppa di talenti per Euro 2020. Adli peraltro sembra già destinato ad essere un leader nel prossimo ciclo dell’Under 21 francese.

Fantasista capace di coprire più zone del campo sulla mediana, purché si tratti di lavorare a supporto del fronte offensivo, Adli ha un piede mancino ed è stato nominato miglior calciatore della Ligue 2 grazie ai suoi 8 gol e 7 assist. Il contratto del talento del Tolosa è in scadenza nel 2022 e questo costringe il club transalpino ad abbassare le pretese economiche: a una prima richiesta di 10 milioni di euro il Milan si è fatto avanti con una proposta da 8, se davvero questa sarà la scelta rossonera per ringiovanire il centrocampo l’accordo si potrebbe trovare a metà strada.

CALCIOMERCATO MILAN, LAXALT IN DIREZIONE MOSCA

Il calciomercato del Milan si sta muovendo comunque su più fronti, col club rossonero che tiene caldo il fronte per la prima punta da affiancare e alternare a Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione. La telenovela Olivier Giroud sembra destinata ad andare avanti ma il Milan si sta cautelando se il bomber francese dovesse saltare definitivamente.

Piace Edin Dzeko che gode della stima di Pioli e che non sa ancora se sarà la punta di diamante della nuova Roma di Mourinho o se oppure sarà messo da parte. Dzeko potrebbe essere una soluzione sostenibile anche economicamente, seppur a favore del bosniaco non gioca di certo l’età.

Movimenti di calciomercato anche in uscita con Sky Sport, nel suo consueto approfondimento serale col calciomercato, che ha evidenziato come il Milan abbia trovato l’accordo con la Dinamo Mosca per la cessione dell’esterno uruguagio Diego Laxalt: nelle casse rossonere entreranno per questa operazione circa 4 milioni di euro, una cessione che sicuramente sarà importante essendo Laxalt ormai da tempo fuori dalle gerarchie della rosa a disposizione di Stefano Pioli.



