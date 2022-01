CALCIOMERCATO MILAN/ Pioli: “Una partita non cambia il giudizio su un giocatore”

Il calciomercato invernale sta entrando ormai nella sua parte finale ed in casa Milan si lavora per cogliere eventuali occasioni così da potenziare l’organico a disposizione in vista del prosieguo della stagione. Intanto però proseguono gli impegni ufficiali anche per i rossoneri ovviamente che oggi affronteranno la Juventus e nella conferenza stampa di presentazione della vigilia, il tecnico milanista Stefano Pioli ha parlato anche del mercato.

L’allenatore dei lombardi ha spiegato senza mezzi termini: “Il nostro è un progetto a medio-lungo termine. Una partita non ci fa cambiare un giudizio sui calciatori. Se ci sarà la possibilità di migliorare l’organico lo faremo, quello che conta è la partita di domani. Brahim Diaz ha avuto un calo di condizione prima della sosta, ora ha recuperato brillantezza e ha la gambetta fresca e pimpante come a inizio stagione. Non è stato decisivo con la palla nelle ultime partite ma lo è stato con i movimenti senza palla. E’ chiaro poi che da giocatori di qualità offensiva ci si aspetti sempre tanto.”

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

In questa fase finale del calciomercato invernale il Milan potrebbe dunque ancora effettuare qualche movimento in entrata o in uscita. Riguardo all’eventuale rinforzo in difesa mister Pioli ha aggiunto: “Se c’è la possibilità di migliorare l’organico il club si è sempre dimostrato capace, attento e ambizioso. Poi è chiaro che il mercato non dipende solo da noi… Sono molto contento dei giocatori a disposizione; l’infortunio di Tomori ci ha messo un po’ in difficoltà per queste partite, ma tornerà presto.”

