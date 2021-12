Calciomercato Milan/ Proposto Muriel, interesse per Lucca: i piani per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN: IDEA MURIEL?

In questo momento il calciomercato Milan è assorbito dall’affare Franck Kessié, in bilico tra la partenza per la Coppa d’Africa, la possibilità di rinnovo e un addio a giugno; intanto però ci sono altre questioni che la società rossonera sta provando a studiare, e inevitabilmente si parla anche di attacco se pensiamo all’avanzata età di elementi, pur importanti, come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Nelle ultime ore, come ha riportato Il Giornale, si è fatta largo l’idea Luis Muriel: il colombiano sta affrontando la terza stagione con l’Atalanta, ma un infortunio subito all’inizio dell’annata gli ha complicato la vita.

Rientrato in una condizione non ottimale, ha segnato un solo gol da allora e sta faticando parecchio a ritrovare quelle sensazioni che invece, tra il 2019 e il 2021, lo avevano reso devastante facendogli disputare per distacco le migliori stagioni da quando è in Serie A. Che Muriel e l’Atalanta possano separarsi è una possibilità, che lo facciano a gennaio appare più complicato; intanto però il procuratore dell’attaccante colombiano lo avrebbe proposto al Milan, magari anche pensando all’estate. La Dea non ha inserito Muriel nella lista dei possibili partenti sul calciomercato, ma in caso di una buona offerta starebbe a sentire; un’ipotesi come detto più per giugno, ma staremo a vedere.

INTANTO SI CONTINUA A PENSARE A LUCCA

Sempre parlando di attacco, non è un mistero che il calciomercato Milan stia seguendo da tempo il profilo di Lorenzo Lucca. Esploso nel Pisa, ha avuto un avvio di stagione straordinario che lo ha portato a diventare titolare nell’Under 21 di Paolo Nicolato, e naturalmente ha attirato le attenzioni delle big. Il Milan si è subito rivelata tra le più attente a questo calciatore di stazza e tecnica, e lo ha recentemente confermato il presidente del Pisa: parlando su Radio Rai, Giuseppe Corrado ha infatti rivelato come la società rossonera sia sulle tracce di Lucca.

A dire il vero il numero 1 del club toscano ha aggiunto che se ne riparlerà a giugno, anche perché qui entrano in gioco gli interessi di campo: il Pisa infatti è primo in classifica in Serie B e, anche se Lucca è entrato in un lungo digiuno realizzativo, sarebbe un elemento importantissimo per provare a prendersi la promozione nella massima serie che manca ormai dal 1991. Dunque, presumibilmente il calciomercato Milan dovrà aspettare prima di mettere le mani su Lucca, a meno che provi a strappare un’opzione in questi giorni invernali…



