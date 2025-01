CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ANCHE IL BARCELLONA SU RASHFORD

Marcus Rashford è il nome più caldo per il calciomercato Milan: lo abbiamo scritto già diverse volte in questi giorni e d’altronde l’inglese è tra i pochi nomi in circolazione nella sessione di gennaio che potrebbe garantire il talento per un salto di qualità, però proprio per questo motivo la concorrenza è folta ed infatti i colleghi di SportMediaset segnalano che sulle tracce di Rashford c’è anche il Barcellona, un interesse che potrebbe far saltare il banco di una trattativa che per il calciomercato Milan è ben avviata.

Nel caso di Marcus Rashford, infatti, il problema non dovrebbe essere la società di appartenenza, dal momento che il Manchester United potrebbe essere disponibile ad accettare anche un trasferimento al Milan in prestito secco per la seconda metà della stagione, ma l’inserimento del Barcellona potrebbe rimescolare le carte in tavola. Resta da capire quali siano i margini di manovra per i catalani, che hanno potuto riavere a disposizione Dani Olmo e Pau Victor, ma ovviamente devono stare molto attenti a non sforare il tetto salariale. Se però il Barcellona avesse libertà di manovra, diventerebbe una rivale molto pericolosa per Rashford.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: COME SI MUOVERANNO I ROSSONERI?

Ecco allora che la velocità potrebbe essere la chiave decisiva affinché il calciomercato Milan possa mettere a disposizione Marcus Rashford per il nuovo mister Sergio Conceicao, che ha debuttato alla grande con il francamente inatteso trionfo in Supercoppa Italiana. Infatti Okafor sta andando al Lipsia e quindi lascia “libera” nell’attacco rossonero la casella che sarebbe occupata appunto da Rashford, il cui stipendio non costituirebbe un problema a patto che la formula del prestito secco consenta di non spendere nulla sul fronte del cartellino.

Dicevamo della velocità, perché invece il Barcellona per lanciare davvero l’assalto a Rashford ha la necessità di fare cassa per permettersi di prendere l’inglese senza tornare di nuovo a sforare i parametri. Il quotidiano catalano Sport, sempre ben informato sulle vicende blaugrana, fa i nomi di Araujo, Eric Garcia, Ansu Fati e De Jong. Non sarà facile però mettere a posto così tante caselle, allora ecco che gli uomini del calciomercato Milan potrebbero puntare ad accelerare i tempi per arrivare davvero a Marcus Rashford, che tra l’altro in rossonero avrebbe praticamente la certezza di essere titolare – altro elemento che potrebbe far pendere la bilancia verso il Diavolo.