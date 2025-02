Calciomercato Milan retroscena: i motivi della mancata cessione di Samuel Chukwueze

Il calciomercato Milan è stato incredibilmente attivo nell’ultima sessione invernale e come ogni anno al termine moltissimi retroscena e trattative aperte ma mai concluse vengono fuori e raccontati dalle società, partendo proprio da questo i rossoneri hanno vissuto il rischio di concludere la trattativa ma non di poter tesserare il giocatore. Il caso è quello di Joao Felix i cui documenti sono stati inviati alla lega quasi all’ultimo momento e un’ora dopo quelli di Riccardo Sottil e Warren Bondo, probabilmente questa discrepanza viene dal fatto che gli altri acquisti facessero già parte del nostro campionato, mentre il portoghese arrivava dall’Inghilterra e aveva bisogno di più tempo per lo scambio corretto e completo dei documenti.

Perché nuovi acquisti possono giocare in Bologna Milan, non in Fiorentina Inter/ Cosa prevede il regolamento

Nelle ultime ore del calciomercato Milan, i rossoneri hanno cercato di concludere il trasferimento di Samuel Chukwueze, su di lui si era mosso il Fulham per rinforzare il suo reparto di esterni ma la richiesta dei rossoneri non si allineava all’offerta del club inglese, la richiesta del Milan era la cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, anche a molti meno soldi di quanti aspettati, i cottagers però sembravano essere disposti solo a prendere il nigeriano con un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto non garantendo così la cifra ai sperata ai rossoneri.

Calciomercato Milan 2025, acquisti e cessioni: la pagella/Voto 8: Gimenez-Joao Felix-Walker colpi top e Bondo

Calciomercato Milan retroscena: Alvaro Morata e le decisioni dietro la cessione

Il più grande retroscena del calciomercato Milan riguarda poi la cessione di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo nei mesi che ha passato a Milano è stato in grado di essere amato dalla società quanto criticato da gran parte dei suoi tifosi tanto da rendere necessario limitare i commenti sui suoi profili social, detto questo a scatenare la cessione dello spagnolo è stato il rapporto difficile con Conceiçao. Morata avrebbe criticato i modi duri con cui l’allenatore è entrato nello spogliatoio e cambiato le gerarchie della squadra e i suoi metodi eccessivi di allenamento, la goccia che però avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato un grosso litigio che i due avrebbero avuto al momento della sostituzione di Morata nell’intervallo della partita con la Dinamo Zagabria, che lo spagnolo non avrebbe gradito e che ha fatto leva sui malumori già presenti.

Calciomercato Serie A 2025/ Acquisti e cessioni: Milan e Fiorentina super, Roma, Lazio, Napoli e Juventus...

L’ultimo retroscena del calciomercato Milan è stato raccontato oggi da Zlatan Ibrahimovic durante la presentazione di Santiago Gimenez e riguarda la cessione di Ismael Bennacer, l’ex attaccante svedese ha confessato che la decisione di vendere l’algerino sia arrivata da una esplicita richiesta del centrocampista che era alla ricerca di una nuova esperienza per la sua carriera, e dopo non essere riuscito a trasferirsi in Arabia Saudita la scorsa estate, ha ritenuto la Francia, nazione in cui è nato, vissuto e iniziato la sua carriera, il giusto posto dove ripartire dopo gli anni al Milan.