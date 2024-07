Calciomercato Milan/ Ridotta la distanza per Fofana: si può chiudere in una settimana (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL MONACO ABBASSA LE PRETESE PER YOUSSOUF FOFANA

Vicino al punto di svolta il calciomercato Milan con i rossoneri che potrebbero completare il centrocampo già la prossima settimana con la chiusura della trattiva con il Monaco per Youssouf Fofana. Il centrocampista francese vuole la Serie A e non è un segreto la sua apertura verso il Milan che sta continuando i dialoghi con il Monaco per trovare una cifra non troppo elevata che possa portare un nuovo centrocampista alla corte di Paulo Fonseca.

L’offerta dei rossoneri si aggira intorno ai 12 milioni più bonus ma il Monaco ritiene troppo bassa la cifra ed ha, fino ad ora, rilanciato la richiesta a 25 milioni bonus compresi. Nelle ultime ore, però, anche il Monaco sembra aver fatto un passo indietro e ha abbassato la sua richiesta ad una cifra intorno ai 18 milioni di euro bonus compresi e potrebbe chiudere la trattativa già nella prossima settimana con uno sforzo in più da parte della dirigenza rossonera.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER ARRIVARE A FOFANA SI PUNTA ALLE CESSIONI

Il centrocampo rimane il reparto fondamentale nel calciomercato Milan che vuole consegnare una rosa completa a Paulo Fonseca nel minor tempo possibile anche se le trattative non sono delle più semplici. I circa 18 milioni di euro per Fofana potrebbero anche arrivare attraverso le cessioni con Adli e Bennacer che sono sul mercato e potrebbero partire in caso di offerta ritenuta congrua dal Milan.

Vicinissimo all’uscita anche Divock Origi che è stato relegato in Serie C con il Milan Futuro e vorrebbe liberarsi il prima possibile per tornare a giocare da titolare in una nuova squadra. Sull’attaccante belga c’è il forte interesse della Turchia con il Trabzonspor ad un passo dalla chiusura che libererebbe un ingaggio pesante ai rossoneri pronti a reinvestire il tutto sul calciomercato.

