Calciomercato Milan/ Rinnovo Calhanoglu: 3,5 mln+ bonus, ma sul turco c’è il Napoli!

CALCIOMERCATO MILAN: PROBLEMA RINNOVO CALHANOGLU

Manca ancora parecchio alla prossima finestra di calciomercato invernale, ma in casa Milan la dirigenza è ancora all’opera: tema bollente sul tavolo è poi il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Dopo un paio di stagioni di alto e basso, il turco si è trasformato sotto la direzione di Stefano Pioli, diventando vera guida dello schieramento del diavolo in campo e non solo (nonostante alcuni stop): naturale che il club voglia tenere il giocatore ancora con sè, tenuto conto che il suo contratto sarebbe in scadenza di contratto per giugno 2021. Pure le ultime voci di calciomercato per il Milan ci raccontano che trattativa col giocatore di Mannheim al momento non sarebbe facilissima. Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, il club rossonero avrebbe messo sul piatto per Calhanoglu una proposta di rinnovo di contratto che prevede un nuovo aumento di ingaggio: il turco passerebbe dagli attuali 2.5 milioni di euro a stagione ai 3.5 il prossimo anno, a cui verrebbero aggiunti numerosi bonus.

MECATO MILAN: PER CALHANOGLU C’E’ ANCHE IL NAPOLI

Dunque tiene banco per il calciomercato del Milan il nodo del rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Come abbiamo visto prima la dirigenza ha fatto la sua mossa ma quanto messo sul tavolo pare non essere sufficiente per il giocatore turco. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal portale tuttonapoli.net, pare che il giocatore chieda sei milioni di euro di ingaggio: una cifra che però la società del Diavolo non pare affatto intenzionata ad offrire, almeno per il momento. E’ dunque braccio di ferro tra le due parti, battaglia che si sta surriscaldando considerate le tempistiche limitate: a fine stagione il trequartista turco potrebbe liberarsi a parametro zero e non ci sorprende dunque che vi siano molte squadre interessate a capire come si evolverò la situazione a Milanello. Una di queste è il Napoli dell’ex rossonero Gennaro Gattuso, che già in passato si era fatto vedere: secondo quanto affermato dall’esperto di mercato Claudio Raimondi a Radio Kiss Kiss Napoli, anche i campani sarebbero sulle tracce del giocatore e avrebbero pure già in mente un’offerta per provarlo a strappare al Milan questa estate. Pare infatti che la società partenopea sia pronta a spingersi ad offrire fino a un massimo di 5 milioni per lo stipendio del giocatore: una cifra che potrebbe tentare lo stesso Calhanoglu, per cui il Napoli è opzione concreta per il futuro, tenuto conto dell’ottimo rapporto tra il turco e Gattuso. Staremo a vedere.



