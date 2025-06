Calciomercato Milan News, occhio alla rivoluzione in attacco

Il calciomercato Milan vede finora tanti rumors, specialmente per quel che riguarda gli affari in uscita. Il club ha ceduto Reijnders al Manchester City mentre è da valutare ancora la situazione di Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza di contratto. Il Milan vuole rinforzarsi in attacco e uno dei candidati più apprezzati dal club rossonero è Lorenzo Lucca.

Il centravanti dell’Udinese e della Nazionale italiana Lorenzo Lucca piace a diversi club italiani essendo un bomber di peso, bravo sia a finalizzare che come boa per aiutare i compagni di squadra. Lucca intriga molto il dirigente rossonero Igli Tare che in lui rivede tra le altre cose anche sue determinate caratteristiche. Il Milan ci pensa seriamente e valuta questa opportunità.

D’altronde il reparto offensivo rossonero potrebbe vivere un’autentica rivoluzione in questa sessione di mercato. Tammy Abraham non verrà riscattato dalla Roma, poi c’è il giovane Camarda che andrà in prestito probabilmente in serie B e c’è la questione legata a Rafa Leao, giocatore che viene valutato circa 100 milioni di euro e che è finito nel mirino del Bayern Monaco.

Calciomercato Milan News, ecco il piano di Tare

Il calciomercato Milan parte prima con le cessioni e ci saranno diverse uscite in vari reparti. Come riporta il Corriere dello Sport Tare ha individuato in Lucca il primo nome per l’attacco e l’Udinese chiede per il giocatore circa 30 milioni di euro, un nome molto intrigante e il giocatore potrebbe fare coppia anche con Gimenez, nel 3-5-2 di Max Allegri.

Lucca partirà in questa sessione di mercato, il Milan osserva ma oltre al club rossonero ci sono anche il Napoli di Antonio Conte e l’Inter che valuta il possibile affare per l’attacco. I nerazzurri vedono in Bonny del Parma il primo nome per l’attacco ma Lucca è più che un’alternativa credibile per rinforzare il reparto offensivo.

Anche in Nazionale Lucca è apparso tra i migliori, persino nella brutta sconfitta in Norvegia ed il giocatore ha molto mercato. Diverse big italiane sono sul centravanti che partirà sicuramente ma il cui futuro resta comunque in bilico, vedremo come cambieranno le cose nelle prossime settimane ma il Milan resta forte su Lucca, uno dei primi nomi per rinforzare l’attacco.