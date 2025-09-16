Renan Lodi può essere un obiettivo di mercato per le squadre di Serie A dopo la rescissione con l'Al Hilal

Renan Lodi, la rottura con Inzaghi e l’Al Hilal

Il calciomercato è chiuso ormai da tempo ma le opportunità per le squadre italiane non sono mai finite e possono sempre apparire da un momento all’altro, una di queste è infatti apparsa nell’ultimo weekend quando Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano di ventisette anni ha trovato l’accordo con l’Al Hilal per rescindere il suo contratto diventando così svincolato.

Il calciatore è stato messo in panchina da Simone Inzaghi nell’importante sfida di sabato contro l’Al Qadsiah ma non per scelta tecnica quanto più per motivi comportamentali e di policy della squadra.

Il giocatore era stato sfruttato dall’ex allenatore dell’Inter nel Mondiale per Club sia da braccetto di sinistra che da esterno sinistro sfruttando così la sua duttilità ma il successivo arrivo di Theo Hernandez e il cambio di modulo con la difesa a 4 ha portato alla sua esclusione a cui va aggiunta l’impossibilità del club di tesserarlo avendo già troppi calciatori extracomunitari.

La decisione del calciatore è stata quindi quella di rescindere per trovare una nuova opportunità in un campionato della penisola araba o per fare ritorno in Europa dove potrebbe far comodo a diverse squadre, anche in Italia.

Renan Lodi, opportunità per la Serie A

Renan Lodi è arrivato in Europa grazie all’Atletico Madrid che ha investito 22 milioni per acquistarlo dall’Atletico Paranaense, dopo alcuni anni al centro del progetto colchoneros ha trovato sempre meno spazio finendo per essere girato in prestito tra il 2023 e il 2024 alla neopromossa Nottingham Forest e all’Olympique de Marseille.

Nel gennaio 2024 passa vola in Arabia Saudita dove vince un campionato, una coppa e due supercoppe, ora potrebbe arrivare in Italia dove tra le interessate c’è il Milan che non sembra essere convinto da Estupinan e ha comunque bisogno di un cambio di livello dell’ecuadoriano.

Tra le altre squadre interessate ci sono poi sia l’Inter che la Roma, in entrambi i casi la fascia sinistra sembra non offrirgli grande spazio ma la sua capacità di giocare anche come braccetto in una difesa a 3 potrebbe far comodo sia a Chivu che a Gasperini che lo avrebbero come titolare o come alternativa di lusso.

In nerazzurro poi anche Carlos Augusto potrebbe ricoprire il ruolo di vice Bastoni rendendo così possibile sfruttare le caratteristiche offensive e da grande corridore dell’esterno brasiliano che in caso accettasse una di queste opportunità potrebbe riconquistare la nazionale verdeoro.