CALCIOMERCATO MILAN/ Saltato De Paul si punta tutto su Ziyech!

CALCIOMERCATO MILAN, PIOLI CHIEDE AL CHELSEA IL SUO “10”

Non solo Giroud. In attesa di capire se la questione di calciomercato relativa all’attaccante del Chelsea e della Nazionale francese potrà sbloccarsi per il suo arrivo a San Siro, il Milan mantiene calda col club londinese fresco campione d’Europa anche la pista di calciomercato relativa a Hakim Ziyech, classe 1993, fantasista marocchino che nei piani di Stefano Pioli potrebbe indossare la maglia numero 10 rossonera nella prossima stagione.

Ai tempi dell’Ajax Ziyech era uno degli enfant prodige sulla scena del calcio europeo, il passaggio al Chelsea lo ha visto affrontare qualche difficoltà imprevista, col tecnico Tuchel che non l’ha tenuto particolarmente vicino al cuore, pur utilizzandolo quanto basta nel finale di stagione per farlo sentire campione d’Europa a tutti gli effetti. I due sarebbero però in rotta e il Milan sarebbe ben felice di accogliere Ziyech a San Siro, ma servirebbe un aiuto economico da parte del Chelsea visti i parametri economici molto alti che riguardano soprattutto l’ingaggio del marocchino, che non potrebbe essere sostenuto solo dal club rossonero.

CALCIOMERCATO MILAN, ATTESA PER CALHANOGLU

Al momento infatti Ziyech risulta sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2025, con uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione. Parametri fuori dal calciomercato del Milan che sarebbe intenzionato a rilanciare il giocatore solo se il Chelsea accettasse di contribuire al pagamento del suo ingaggio.

Prospettiva tutt’altro che scontata, anche se il Milan si sta comunque dando da fare per individuare un giocatore di queste caratteristiche dopo aver visto sfumare la possibilità di arrivare a Rodrigo De Paul, con l’argentino passato dall’Udinese all’Atletico Madrid a una cifra di 40 milioni di euro, bonus compresi. Non è da escludere che la maglia numero 10 l’anno prossimo possa restare sulla schiena di Hakan Calhanoglu. Il turco ha ricevuto l’offerta di rinnovo del Milan da 4 milioni di euro a stagione ma non ha ancora sciolto le sue riserve, attendendo la fine degli Europei che per la Turchia potrebbero però terminare già nella prossima partita contro la Svizzera. Dalla sua risposta il Milan capirà come agire di conseguenza.

