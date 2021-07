Calciomercato Milan/ Sfuma Dusan Tadic: si fa avanti l’ipotesi Sabitzer

CALCIOMERCATO MILAN: NIENTE TADIC, ORA SABITZER NEL MIRINO

Comincia oggi la stagione 2021- 22 in casa Milan, dove pure la dirigenza è sempre al lavoro per consegnare a Stefano Pioli la migliore rosa possibile per gli impegni che verranno. In tal senso, obiettivo dei rossoneri ora è assicurarsi un innesto sulla linea della trequarti: confermato il rinnovo di Tonali (il contratto dovrebbe venir depositato nella giornata di oggi), ecco che ora il Diavolo è alla ricerca di un nuovo nome, tenuto pure conto che il primario obbiettivo Dusan Tadic si è sfilato dal mercato. Proprio in questo giorni infatti il croato ha dichiarato il proprio amore per l’Ajax, lasciando di fatto il Milan senza nuovi nomi: la dirigenza pure si è messa subito al lavoro, e stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che Maldini e colleghi abbiano un nuovo nome nel mirino. Sarebbe dunque quello di Marcel Sabitzer, centrocampista classe 1994, di proprietà del Lipsia (con il quale l’austriaco ha un contratto fino al 2022): il giocatore si è messo veramente in mostra con la nazionale austriaca e davvero potrebbe risultare nome ben appetibile.

CALCIOMERCATO MILAN: PRESSIONE PER KESSIÉ

Sempre guardando al centrocampo della formazione di Pioli, la dirigenza del Milan è al lavoro in questa sessione di calciomercato per assicurarsi la permanenza di Franck Kessiè. Anzi la trattativa per il rinnovo del centrale sta diventando ormai una telenovela: stando alle ultime voci è evidente la volontà di entrambe le parti di proseguire in questo matrimonio vincente, ma pure ancora vi è gran distanza tra domanda e offerta. Pure è opinione che comunque che la dirigenza rossonera sia pronta a fare un passo in più per venir incontro alle richieste di Kessiè e del suo agente: il Corriere dello sport pure oggi parla di “pressione crescente” perchè si concluda al più presto l’affare e in maniera positiva. Il club non ha alcuna intenzione di perdere un altro pezzo da novanta dopo Calhanoglu e vuole assicurarsi l’impegno dell’ivoriano il prima possibile (tenuto cono che Kessiè a breve volerà a Tokyo per prendere parte ai Giochi Olimpici).

