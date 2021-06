CALCIOMERCATO MILAN/ Si cerca il colpo Ziyech e la conferma di Brahim Diaz

Dopo aver conquistato con merito un posto nella prossima Champions League, il Milan in questo calciomercato vuole costruire una squadra che vi possa ben figurare. Brahim Diaz, che ieri ha segnato nell’amichevole tra Spagna Under 21 e Lituania, vorrebbe rimanere in rossonero. L’arrivo di Carlo Ancelotti a Madrid, sponda Real, dovrebbe facilitare la sua conferma, anche se Maldini e Massara vorrebbero qualcosa in più del semplice rinnovo del prestito secco. Inserire un diritto o addirittura un obbligo di riscatto sarebbe l’obiettivo, ma la Casa Blanca non sembrerebbe voler perdere il controllo del talentuoso trequartista, che ha chiuso bene la stagione in rossonero, ma che è chiamato a un’ulteriore crescita nella prossima.

Difficile che possa partire titolare, soprattutto se dovesse rinnovare Calhanoglu, sempre più vicino a rimanere a Milano, dopo esserne stato distante per diversi mesi. Tuttavia nella rosa Diaz ha dimostrato di poter assumere un ruolo importante, soprattutto dopo i primi mesi di ambientamento in un calcio diverso, più fisico e tattico rispetto a quello a cui era abituato.

Calciomercato Milan, destini intrecciati con il Chelsea

Se per Diaz la soluzione dovrebbe essere a lieto fine, il Milan pare abbia sondato il Chelsea non solo per Giroud e per chiedere uno sconto nel riscatto di Tomori, ma anche per informarsi sulla situazione Ziyech. Il marocchino, arrivato l’anno scorso dall’Ajax per 40 milioni, ha avuto poco spazio nella gestione Tuchel, dopo un inizio comunque non brillante con Frank Lampard. I rossoneri potrebbero approfittarne chiedendo l’ennesimo prestito ai Blues, soprattutto se verrà risolta in maniera positiva la situazione Tomori.

Il club di Elliott, infatti, è disposto a riscattarlo, ma sta cercando uno sconto rispetto ai 28 milioni pattuiti l’estate scorsa. Difficile che i Blues, neo vincitori della Champions e con una forza economica importante, vengano incontro alle richieste di Maldini, ma potrebbero accontentare il ragazzo, che vuole rimanere a Milano, magari con una formula più ampia che comprenda anche Ziyech o un pagamento spalmato in più stagioni. Sarà dunque un’estate calda sull’asse Milano – Londra, con i due club che potrebbero anche ritrovarsi nello stesso girone di Champions.

