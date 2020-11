Calciomercato Milan/ Si lavora ai rinnovi di Calhanoglu e Kessie e Maldini…

CALCIOMERCATO MILAN: SI DISCUTE IL RINNOVO DI CALHANOGLU

Manca ancora molto all’apertura della finestra invernale del calciomercato, ma in casa Milan, la dirigenza è già all’opera per fissare il prossimo schieramento rossonero da consegnare a Stefano Pioli: o meno si lavora più che altro per tenere a Milanello alcuni big, cui il tecnico davvero non può fare a meno. Ecco che allora sul tavolo di Maldini e Massara scotta il possibile rinnovo di Hakan Calhanoglu: il trucco come è noto è in scadenza di contratto con i rossoneri a fine giugno e da tempo è in dialogo con la dirigenza per trovare un nuovo accordo. Come abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, pure la distanza al momento tra le parti è evidente: il giocatore chiederebbe infatti un aumento di ingaggio consistente di almeno 5-7 milioni di euro, cifra che però non rientra nei piani economici del club. Pure come riporta in questi giorni anche il portale Calciomercato.com, è netta la volontà della società rossonera provare a tenere il turco, indispensabile per gli equilibri in campo. E in ogni caso pare che sia volontà comune quella di non separarsi nella finestra di gennaio, nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza a fine giugno. Nonostante dunque il rischio ben reale di separarsi a zero pochi mesi dopo, per ora il tavolo di discussione per il rinnovo di Calhanoglu rimane in piedi: vedremo che succederà nelle prossime settimane.

MILAN: PRESTO CONTATTI CON KESSIE

A impensierire la dirigenza di Milanello però al momento è pure il rinnovo di contratto con un altro big dello schieramento di Stefano Pioli, ovvero Franck Kessiè. Il centrocampista ivoriano è infatti punto fermo dell’11 titolare di questo Milan delle meraviglie ed è imperativo provvedere al più presto al suo rinnovo, visto che il contratto è in scadenza per giugno 2022. Il giocatore ha mantenuto infatti un rendimento elevato e costante nel post lockdown e sarebbe ben utile non perdere troppo tempo e provvedere subito a confermare la sua permanenza in rossonero a lungo: il pericolo che nella prossima finestra di mercato molti club possano tentare il giocatore è evidente. La dirigenza del Diavolo non può peccare di scarsa lungimiranza, come già occorso nella scorsa estate con Calhanoglu (dove a tenere banco era la questione Rangnick): a breve dunque dovrebbero partire i primi contatti con l’entourage del giocatore, per venire a un nuovo accordo. Kessie è vero big della prima squadra, in campo e fuori ed sicuramente giocatore su cui puntare nel futuro: Maldini non può farselo scappare.



